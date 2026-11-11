«Могли раскрутить, как Долину»: Сафронов о доверчивости Федосеевой-Шукшиной

Никас Сафронов: Федосееву-Шукшину могли обмануть на квартиру, как Долину

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была настолько доверчивой, что ее легко могли обмануть мошенники. Такое мнение высказал народный художник России Никас Сафронов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой.

По словам художника, Федосеева-Шукшина плохо разбиралась в бытовых вопросах и могла поверить людям, которые не заслуживали доверия. Сафронов предположил, что при других обстоятельствах ее могли бы попытаться обмануть с недвижимостью, как это произошло с народной артисткой РФ Ларисой Долиной.

«Удивительно, что ее не раскрутили еще на квартиру какую-нибудь, как Долину, потому что она совершенно мало разбиралась в людях», — отметил Сафронов.

При этом художник подчеркнул, что доверчивость была лишь одной из черт характера актрисы. Он вспоминал ее как добрую, гостеприимную и душевную женщину. По словам Сафронова, Федосеева-Шукшина всегда старалась окружить вниманием гостей, сама накрывала стол и даже специально ходила на рынок за продуктами.

Сафронов также отметил большую харизму и талант актрисы. По его словам, она была ранимым человеком, который любил жизнь и близких людей. Некоторые ошибки Федосеевой-Шукшиной, считает художник, пресса впоследствии излишне раздувала.

Последние годы жизни актрисы

В последние годы Федосеева-Шукшина испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

Основную заботу об актрисе взяла на себя младшая дочь Ольга. Родственники следили за ее состоянием, а в квартире установили тревожную кнопку для вызова медицинской помощи.

Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За свою карьеру актриса сыграла десятки ролей. Наиболее известными стали ее работы в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

Что произошло с квартирой Ларисы Долиной

Летом 2024 года Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники убедили певицу продать квартиру в центре Москвы, перевести им деньги и передать личные сбережения. Общий ущерб оценивался примерно в 180 миллионов рублей.

Покупательница жилья Полина Лурье после сделки осталась без квартиры и денег. Первоначально суды приняли сторону Долиной и вернули ей недвижимость. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд России отменил эти решения. В январе 2026 года квартира окончательно перешла к Полине Лурье.

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