Ответ на агрессию: подробности задержания польских шпионов в Калининградской области

Деятельность шпионской сети польских спецслужб пресекли в Калининградской области. Европейские элиты давно говорят о том, что самый западный регион России для них словно кость в горле. Но теперь итогом беспрецедентной активности в пределах наших границ стали сразу несколько уголовных дел. А также запрет на въезд в страну целой группе иностранцев. Об агрессивных действиях соседей и ответе ФСБ — в материале корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Калининградская область. Сотрудники ФСБ проводят целую серию задержаний польских шпионов. Агентурная сеть состояла из граждан Польши и России.

«Гражданин Российской Федерации. Установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал мне задания по сбору информации о военных объектах министерства обороны РФ, находящихся в городе Балтийск.

В Калининградской области агенты должны были собирать информацию о наших военных, сотрудниках российских спецслужб и расположении объектов. А еще следить за социально-экономической жизнью региона. Все данные передавали через мессенджеры кураторам, которые занимались их вербовкой.

— Я добровольно согласен оказывать сотрудничество спецслужбам разведки министерства обороны Польши.

Эти кадры легли в основу уголовного дела о шпионаже. Двое задержанных уже в СИЗО. Но агентурная сеть может быть гораздо шире. С начала года сотрудники ФСБ провели масштабные контрразведывательные мероприятия и выявили в Калининградской области десять человек, которые контактировали с иностранными спецслужбами. Фигурантам объявили официальное предупреждение и закрыли въезд в Россию. Еще 14 граждан Польши лишили российских виз.

Куда потом утекают данные — догадаться нетрудно. В июле 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск и Зеленский заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Чтобы использовать собранные сведения против России в ходе военного конфликта на Украине. Курируют сбор разведданных польские Служба военной разведки министерства национальной обороны и Агентство внутренней безопасности.

«Такой комплексный подход типичен для современных разведывательных схем. Калининградская область в этом контексте особо чувствительный субъект из-за своего положения и высокой концентрации военной и пограничной инфраструктуры», — сказал оперативный сотрудник ФСБ России.

Интерес к Калининградской области испытывают и в НАТО. В европейских СМИ представители военного командования не раз отмечали, что самый западный российский регион является чуть ли не «ножом в спине» Североатлантического альянса.

При этом из Польши регулярно приходят сообщения о задержании на их территории мистических российских шпионов. Но, в отличие от наших спецслужб, почему-то не публикуют никаких фото- и видеоматериалов.

«Мы были свидетелями недавней такой операции, которую руководство Польши провернуло у границы нашего региона. Некие условные люди с фонариками готовили диверсию», — сказал начальник отдела польских исследований Института геополитических и региональных исследований БФУ имени И. Канта Сергей Благов.

В европейских странах уже не первый год усиливают антироссийскую истерию. А агентурные сети пытаются создавать на нашей территории. О чем задержанные сами признаются теперь уже сотрудникам российских спецслужб.

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