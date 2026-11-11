Игры разума: штурмовики ВС РФ использовали захваченные рации ВСУ для хитрой операции

На передовой разворачиваются не только огневые дуэли, но и настоящие игры разума, где победную комбинацию можно разыграть даже в радиоэфире.

Российские штурмовики захватили две украинские рации и использовали их для хитроумной операции. Выдавая себя за военнослужащих ВСУ, наши бойцы отдавали команды, путали маршруты и водили вражеские подразделения за нос. Все детали смертельно опасной игры с противником бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

На кадрах дрона-наблюдателя наспех построенный блиндаж, в нем узел связи ВСУ. Позицию бойцы противника оборудовали без особой маскировки, думая, что до укреплений наших подразделений еще как минимум несколько километров. Ошиблись.

В работе штурмовой отряд 80-го гвардейского танкового полка 90-й танковой дивизии группировки «Центр». В этот раз нужно не только обезвредить позицию, но и забрать ценное оборудование — две рации.

«У этой станции есть такое, у нас называется это „личка“ — закодированный сигнал. У этой рации есть такая функция — у каждого свой номер. Набираю 12 — слышите только вы меня, и слышу только вас я, остальные нас не слышат», — сказал командир отделения штурмового отряда 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» с позывным «Туча».

Командир отделения с позывным «Туча» рассказывает: внутри журнал вызовов с номерами и временем, журнал контактов. Это позволило начать так называемую радиоигру.

— Мы выходили, например, говорили от имени врага: «мы находимся там, там!» Они уже шли не туда, куда им нужно, а куда их направляли мы.

И такой трюк удалось провернуть несколько раз. Все происходило на самой передовой линии, в таких местах кажется, что вокруг до определенной границы чужих нет и быть не может, на связь выходят только «свои», а враг далеко. В итоге шесть позиций были уничтожены. Задачу штурмовики выполнили. Теперь готовятся к новой.

Один из этапов подготовки на полигоне — это преодоление рва с колючей проволокой, так называемой «путанкой», до этого бетонные тетраэдры. И так несколько раз, все как на передовой. Преодолевать нужно вдвоем: один контролирует небо, напарник прыгает вниз, после уже сам следит за дронами.

«Везде надо залезать двойкой. Один не залезет. Полоса сделана специально, чтобы у людей вырабатывалась выносливость. Все как в реальности», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Рысь».

И как показывает практика, после такой подготовки бойцы отряда способны на многое. Впереди у этой тройки штурмовиков еще десятки часов тренировочной полосы, и уже после — очередной выход на передовую, где их ждут новые задачи.

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