Под обстрелами и дронами: как снабжение и саперы двигают фронт на запад Донбасса

В зоне СВО наступление не останавливается, и каждый освобожденный квадратный метр означает огромную работу в тылу. Под обстрелами и атаками беспилотников бойцы доставляют снаряды и провизию, расчищают дороги от мин и выполняют другие задачи.

Как сегодня работают те, от кого зависит движение фронта в западных районах Донбасса, — увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Российские подразделения двигаются вперед. Группировка «Центр» на добропольском направлении после освобождения поселка Шиловка стала еще глубже к границам ДНР на западе региона. Идет обход Сергеевки, зачищается территория восточнее Доброполья — выравнивается линия фронта.

Для продолжения наступления на передовую непрерывным потоком доставляют снабжение. Вереницы машин начинают движение задолго до передовой, и путь им предстоит весьма непростой.

Периодически подают сигнал «воздух», и все за секунды покидают транспорт — от этого зависит жизнь. Враг пытается бить по дорогам. Все всегда происходит очень быстро.

ПВН засекли объект в воздухе, вовремя остановили движение, через мгновение. Дрон ударил прямо по дороге, буквально в нескольких десятках метров остановился автомобиль. За этим дроном шел следующий.

Когда стрельба идет с нескольких сторон, операторы ВСУ уводят БПЛА дальше.

Сообща атаку отразили, после поехали дальше. Фронту нужно снабжение, иного пути и способа доставить грузы нет. Выбирают время, всегда разное, и едут вперед. Это дорога в Красноармейск. В самом городе кипит работа.

— Давай, давай, родной, молодец-молодец, двигайся-двигайся. Дойдешь до лесополосы, повернешь направо. Надо быстро сместиться отсюда.

На пункте управления первого батальона 506-го гвардейского полка группировки «Центр» командир роты заводит своего бойца на позиции.

— Сопровождаем наблюдательным дроном, помогаем ему пройти по маршруту, обходя все минно-взрывные заграждения. Если появляется FPV — корректирую его, с какой стороны подлетает, где лучше спрятаться.

И так с каждым штурмовиком. Тот, что на экране, уже прошел большую часть маршрута. По пути обошел заминированные участки, переждал пролеты FPV врага. С дронов ВСУ стараются минировать пути и территорию. Не прекращают работу и наши саперы.

Во время очередного поиска нашли дрон с неразорвавшейся боевой частью, выбрали место для уничтожения. В небе вновь появился БПЛА врага. Первый прошел мимо, но засек саперов, второй атаковал.

Расчеты наших инженеров для врага так же приоритетная цель. Они помогают расчищать пути, по которым идет наше снабжение, благодаря которому без остановки двигается фронт. Все работают как единый механизм, каждый делает все, чтобы выбить врага как можно дальше.

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