«Неприличная роскошь»: Шаляпин провел экскурсию по новому особняку с бассейном

Шаляпин провел экскурсию по новому особняку с бассейном

Прохор Шаляпин продолжает наслаждаться жизнью в новом загородном особняке. 42-летний артист устроил видеоэкскурсию по приобретенной недвижимости и показал, как выглядит его просторное жилище. Особое внимание певец уделил собственным впечатлениям от покупки: судя по эмоциональному обращению к подписчикам, останавливаться на достигнутом он пока не собирается.

«Купил новый дом и не могу находиться… Ну какова же красота! Неприлично радуюсь жизни, чего и вам желаю», — поделился Шаляпин.

И здесь действительно есть на что посмотреть: трехэтажный загородный особняк площадью около 1100 квадратных метров. Дом расположен в Новой Москве, в районе Коммунарки, на участке размером 40 соток. Территория позволяет не только наслаждаться просторными комнатами, но и проводить время на свежем воздухе вдали от городской суеты.

Внутри недвижимости предусмотрено все для комфортной жизни. В доме насчитывается десять спален и восемь санузлов. Кроме того, в распоряжении артиста есть собственный бассейн, сауна и винный погреб. Отдельного внимания заслуживает сейф с пуленепробиваемой дверью, оборудованный в подвальной части здания.

При этом Шаляпин не собирается оставлять интерьер в том виде, в котором получил его от предыдущего владельца. По словам артиста, обстановка морально устарела и требует обновления. Певец намерен постепенно заняться ремонтом и привести помещения в соответствие со своими представлениями об уюте. Масштаб недвижимости предполагает немалые расходы, поэтому преобразования, судя по всему, будут проходить не за один день.

Как Шаляпин решился на покупку особняка

О приобретении загородной недвижимости стало известно в августе 2026 года. Тогда исполнитель рассказал о покупке в беседе с журналистами. Как выяснилось, к приобретению столь масштабного жилья он готовился заранее: по словам певца, на дом он копил два года, но в итоге все-таки пришлось воспользоваться заемными средствами.

Сумму приобретения артист предпочел не раскрывать. При этом, по оценкам журналистов, аналогичная недвижимость в этом районе может стоить около 100–150 миллионов рублей. Шаляпин также признавался, что ему осталось вернуть около 15% от занятой суммы.

Несмотря на внушительные расходы, исполнитель уже продумывает дальнейшее обустройство территории и помещений. В частности, он намеревался обсудить с инженерами и архитекторами возможность увеличить оконные проемы до уровня пола, обновить интерьер и заменить мебель. По его задумке, дом должен стать не просто дорогой недвижимостью, а пространством, которое будет полностью соответствовать его вкусу.

Интересно, что при выборе расположения певец руководствовался не только престижностью района. Шаляпин объяснял, что ему хотелось поселиться поближе к Москве. Важным преимуществом стала и расположенная неподалеку поликлиника. Артист с юмором рассуждал о том, что при покупке недвижимости нужно думать не только о сегодняшнем комфорте, но и о будущем.

При этом исполнитель не собирается заниматься огородством на своем участке. Он рассказывал, что больше предпочитает видеть на участке ухоженный сад и газон. Новый дом певец рассматривает прежде всего как место для отдыха: здесь можно полежать на шезлонге, а зимой — выбраться на шашлыки.

Не только особняк: какую недвижимость приобрел артист

Покупка загородного дома стала очередным приобретением в жилищной истории Шаляпина. Ранее певец рассказывал о покупке просторной квартиры в Москве и признавался, что предпочитает сталинские дома современным жилым комплексам. В его понимании, высокие потолки, толстые стены и историческая архитектура куда привлекательнее типовой планировки новостроек.

Кроме того, артист позаботился и о жилье для матери. Он приобрел для нее отдельную квартиру неподалеку от собственного московского жилья, чтобы родительница могла чаще бывать у сына. Шаляпин не раз подчеркивал, что семейный комфорт для него имеет большое значение.

Впрочем, загородный особняк с бассейном и десятью спальнями пока остается главным поводом для радости исполнителя. Судя по его реакции, новая покупка до сих пор вызывает у него детский восторг. А предстоящий ремонт, похоже, станет следующим масштабным проектом артиста, который намерен обустроить недвижимость под себя.

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