Фасон больше не трещит? Киркоров выступил в Тюмени после скандала

Киркоров отработал концерт в Тюмени на 150% после скандала

Народный артист России Филипп Киркоров сдержал обещание отработать второй концерт в Тюмени на 150%. Певец вернулся на сцену 10 ноября после неудачного выступления накануне, которое вызвало волну критики. Итогами вечера он поделился в социальных сетях.

«Тюмень. Второй вечер — во всем блеске! Нарядный зал, счастливые лица, овации и тысячи голосов, подхватывающих каждую строчку. Вы подарили мне больше, чем аплодисменты, — столько тепла и любви! Такие вечера не заканчиваются с последним поклоном. Тюмень, ты навсегда в моей памяти и в моем сердце!» — написал Киркоров.

Со сцены певец тоже не скрывал эмоций. Он признался, что продолжает выступать благодаря любви зрителей и желанию заниматься музыкой.

Зрители отвечали аплодисментами и комплиментами. Некоторые поклонницы называли Киркорова легендой. После предыдущего вечера, когда отдельные зрители переживали за состояние певца, такой прием стал для него особенно важным.

Почему первый концерт закончился скандалом

Всего за сутки до этого Киркоров вышел на сцену в Тюмени с высокой температурой. Уже во время концерта стало заметно, что артисту тяжело. Он с трудом держался на ногах, почти не двигался, а в какой-то момент сел на стул. Зрители также обратили внимание на исполнение песен. По их словам, Киркоров невнятно пропевал отдельные фрагменты и не допевал куплеты.

Записи с концерта быстро разошлись по социальным сетям. Реакция публики оказалась неоднозначной. Одни переживали за состояние артиста, другие возмущались качеством шоу и говорили, что хотели бы вернуть деньги за билеты. Одна из зрительниц призналась, что впервые ждала не продолжения концерта, а его скорейшего окончания, поскольку боялась, что певец упадет прямо на сцене.

После выступления Киркоров сам объяснил, почему оказался в таком состоянии.

«Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили родители: „Лопни, но держи фасон!“. Признаюсь, фасон трещал по швам», — рассказал певец.

Киркоров извинился перед теми, кто остался разочарован выступлением. Он подчеркнул, что не хотел подводить людей, которые заранее купили билеты и пришли на его концерт. Однако объяснение о болезни убедило не всех. В интернете появились предположения, что артист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Позже певец сообщил в социальных сетях, что после концерта ему потребовалась помощь врачей. При этом от второго выступления в Тюмени он отказываться не собирался. Напротив, Киркоров пообещал вернуться на сцену и отработать не на 100%, а на 150%.

Поддержка коллег

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «МК» заявил, что верит объяснению о плохом самочувствии певца. Он также усомнился в предположениях об алкогольном опьянении.

Пригожин рассказал, что знаком с Киркоровым с 1989 года и за все это время ни разу не видел его пьяным. По словам продюсера, даже во время встреч в гостях у певца у него не возникало желания выпивать.

Он напомнил, что артисты тоже болеют, но далеко не всегда готовы отменять выступления. В качестве примера Пригожин привел свою супругу, певицу Валерию, которой однажды пришлось выйти на сцену в Екатеринбурге с температурой 39 градусов.

По мнению продюсера, решение об отмене концерта связано не только со здоровьем исполнителя. Перенос выступления означает дополнительные расходы на рекламу, аренду площадки и организацию нового мероприятия. Поэтому некоторые артисты стараются выйти к публике даже в тяжелом состоянии, если у них остаются силы.

Еще один коллега, вставший на сторону Киркорова, — Александр Шоуа. Участник группы «Непара» прокомментировал скандал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Музыкант призвал прекратить нападки на артиста и напомнил, что тот не стал скрывать случившееся, а сам объяснил зрителям причину неудачного выступления.

«Оставьте этого человека в покое. Фил сделал все, что должен был сделать, и даже больше. Фил — великий парень, и он еще много сможет сделать и успеет», — заявил Шоуа.

Он также посоветовал не обращать внимания на «диванных критиков», которые, по его словам, сами ничего не добились. При этом музыкант признался, что и ему приходилось справляться с неожиданными проблемами прямо перед выходом на сцену.

Недавно перед сольным концертом Шоуа в Светлановском зале Дома музыки перестал выходить на связь клавишник. Исполнителю пришлось самостоятельно подготовить инструмент и выступать сидя.

«Я поставил сам себе инструмент и вместе со своим коллективом отработал честным образом концерт. Да, мне было неудобно сидя петь, это было необычно для людей. Но мы все это преодолеваем ради того, чтобы зрители оценили», — рассказал Шоуа.

Певица Слава тоже поддержала Киркорова. Она заметила, что в этой ситуации артист в любом случае столкнулся бы с критикой. Если бы он отменил концерт, недовольство могло возникнуть уже из-за переноса выступления. Слава добавила, что сама знает, насколько тяжело выходить на сцену во время продолжительного гастрольного тура, особенно когда подводит здоровье.

«Человек болел, человек вышел на сцену, несмотря ни на что. Я по себе знаю, как это сложно и тяжело, когда у тебя огромнейший тур. <…> Самое интересное, что, если бы ему плохо было, он мог бы отменить концерт, да, и его тогда бы тоже осудили. А судьи кто, как говорится?» — высказалась певица.

Впрочем, нашлись и те, кто счел решение выйти на сцену ошибкой. Продюсер Сергей Дворцов раскритиковал не только саму ситуацию, но и команду Киркорова. По его мнению, именно помощники артиста должны были оценить его состояние и не допустить выступления, если певец не мог полноценно исполнить программу.

Дворцов посоветовал Киркорову в будущем не пытаться любой ценой сохранить концерт, а при необходимости переносить или отменять выступления.

Продюсер также предположил, что скандал в Тюмени может сказаться на дальнейшей концертной деятельности певца. По его мнению, некоторые организаторы способны отказаться от сотрудничества с Киркоровым и внести его в так называемые черные списки.

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