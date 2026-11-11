«Держитесь подальше»: дочь Уиллиса вступилась за тяжелобольного отца

Дочь Брюса Уиллиса возмутилась публикацией о состоянии отца

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула резко отреагировала на публикацию о состоянии здоровья отца. Поводом стали слова анонимного источника, который сравнил поведение звезды «Крепкого орешка» с поведением младенца. Девушка возмутилась тем, что человек, называющий себя близким к семье, выносит личные подробности на обсуждение в СМИ.

В последние годы жизнь актера сильно изменилась из-за лобно-височной деменции. Болезнь влияет на его речь и способность общаться, а близким приходится организовывать постоянный уход. Однако родственники продолжают поддерживать Брюса и стараются оберегать его от лишнего внимания.

Что рассказали о состоянии Брюса Уиллиса

Поводом для возмущения Таллулы стала публикация британского издания Daily Mail. Журналисты со ссылкой на человека, знакомого с семьей актера, сообщили о дальнейшем ухудшении его состояния. По словам собеседника, Брюсу становится все сложнее ориентироваться в изменившейся жизни и поддерживать привычное общение с окружающими.

Источник описал артиста как человека, который все больше погружается в собственный мир. Ему якобы трудно подбирать слова, а во время разговора возникают продолжительные паузы. Собеседник издания также сравнил некоторые реакции Уиллиса с поведением маленького ребенка, который с любопытством рассматривает незнакомую вещь.

В публикации утверждалось, что актеру требуется все больше внимания и помощи. По данным Daily Mail, на содержание Брюса и организацию ухода семья тратит более 30 тысяч долларов ежемесячно. Эту сумму издание также приводило со ссылкой на источник, а не на официальные финансовые сведения родственников.

Собеседник таблоида затронул и отношения актера с прежним окружением. По его словам, Брюса стали реже навещать друзья и коллеги, с которыми он раньше проводил время. При этом публикация не означает, что артист остался без поддержки семьи: супруга, бывшая жена и дочери продолжают участвовать в его жизни.

Именно характер подобных подробностей и вызвал недовольство Таллулы. Дочь актера дала понять, что не считает допустимым обсуждение состояния отца через анонимные комментарии людей, которые представляются близкими к семье.

Как Таллула Уиллис ответила на публикацию

Таллула не стала молчать и высказалась в социальных сетях. Она опубликовала фотографию из детства, на которой запечатлена вместе с отцом, и объяснила, почему материал о его здоровье вызвал у нее такую реакцию.

Девушка отметила, что люди, которые любят Брюса по всему миру, не раз просили ее внимательно относиться к фотографиям и подробностям, которыми она делится с публикой. По словам Таллулы, семья сама старается соблюдать осторожность, рассказывая о жизни актера и его болезни.

При этом она обратила внимание на двойные стандарты: почему от нее требуют бережного отношения к личной жизни отца, тогда как человек, называющий себя другом или родственником семьи, позволяет себе передавать журналистам столь интимные подробности?

«Как это вообще допустимо? Кто вы такой?» — возмутилась Таллула.

Свое обращение она закончила короткой и жесткой фразой: «Держитесь подальше от моей семьи». Позже публикация исчезла из ее историй.

Почему Брюсу Уиллису организовали отдельное жилье

Забота об актере стала для его близких отдельной частью повседневной жизни. Главную ответственность за организацию ухода взяла на себя супруга Брюса Эмма Хеминг. В 2025 году она рассказала, что семья приняла непростое решение переселить мужа в отдельный одноэтажный дом неподалеку от основного жилья.

Там за Уиллисом круглосуточно наблюдают профессиональные помощники. Эмма объясняла, что такой вариант оказался необходим для безопасности актера, а также позволил сохранить более привычную обстановку для двух младших дочерей пары — Мейбл и Эвелин.

При этом переезд не означал, что супруги стали жить отдельно друг от друга в эмоциональном смысле. Эмма продолжает навещать мужа, проводить с ним время и участвовать в его жизни. Она также рассказывала, что семье пришлось выработать собственный способ общения с Брюсом, поскольку болезнь постепенно лишает его возможности пользоваться речью так, как раньше.

Поддержку Эмме оказывают и другие родственники актера. Бывшая жена Брюса Деми Мур, а также старшие дочери Румер, Скаут и Таллула сохраняют связь с ним.

Что такое лобно-височная деменция

О диагнозе Брюса Уиллиса стало известно в феврале 2023 года. До этого семья сообщала, что актер страдает афазией — нарушением способности говорить и понимать речь. Позже врачи установили, что проблемы связаны с лобно-височной деменцией.

Это группа заболеваний, при которых постепенно повреждаются лобные и височные доли головного мозга. Они участвуют в управлении поведением, эмоциями, речью и способностью принимать решения. Поэтому лобно-височная деменция может проявляться не только забывчивостью, но и заметными изменениями характера, привычек и общения.

У одних пациентов на первый план выходят поведенческие нарушения: человек становится менее общительным, теряет интерес к привычным занятиям, испытывает трудности с контролем эмоций. У других заболевание прежде всего затрагивает речь. Им становится сложно подбирать нужные слова, строить предложения и понимать собеседника.

Именно нарушения коммуникации стали одним из наиболее заметных проявлений болезни у Брюса Уиллиса. По словам Эммы Хеминг, близким пришлось адаптироваться к тому, как теперь общаться с актером. Привычный разговор постепенно уступил место другим способам взаимодействия.

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