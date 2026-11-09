Сын Стоцкой спрашивает у матери, как ухаживать за девушками

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 29 0

Певица призналась, что подросток не любит публичности, но доверяет ей личные вопросы.

Стоцкая рассказала о личной жизни 15-летнего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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15-летний сын певицы Анастасии Стоцкой Александр начал интересоваться отношениями с девушками и обращаться за советами к матери. Об этом артистка рассказала в интервью ТВ Mail.

По словам Стоцкой, подросток не любит, когда она публично обсуждает его жизнь. Однако с самой матерью он готов делиться личными переживаниями и спрашивать, как правильно ухаживать за девушками.

При этом певица призналась, что не хотела бы, чтобы Александр пошел по ее стопам и выбрал творческую профессию.

«Я бы не хотела, чтобы он выбрал творческую профессию. Если он в какой-то момент все же решит связать свою жизнь с музыкой, театром или кино — то ради бога. Я его во всем поддержу», — заявила Стоцкая.

Артистка также рассказала о девятилетней дочери Вере. Девочка пока не определилась, чем хотела бы заниматься в будущем.

По словам Стоцкой, оба ребенка растут скромными и не предъявляют высоких финансовых требований.

«Они у меня совсем не избалованные», — подчеркнула певица.

Знаменитость добавила, что Александр и Вера спокойно относятся к ее популярности и не обращают особого внимания на ситуации, когда прохожие узнают мать на улице.

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Сын Стоцкой спрашивает у матери, как ухаживать за девушками

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