Муж изменил ее судьбу: что раскрыли после смерти Федосеевой-Шукшиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 143 0

Режиссер Михаил Агранович вспомнил о таланте артистки и ее человеческих качествах. По его мнению, большое влияние на становление актрисы оказал супруг.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Агранович: Федосеева-Шукшина была прекрасна и в роли актрисы, и в роли женщины

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была замечательным человеком, прекрасным и в роли актрисы, и в роли матери, и в роли женщины. Об этом 5-tv.ru рассказал заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович.

«Замечательная актриса, замечательный человек. Она была сформирована своим мужем, с ним сформировалась как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина. И во всех таких качествах она была прекрасной, любимой зрителями», — сказал режиссер.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась от острой сердечной недостаточности 6 ноября 2026 года. Ей было 88 лет. В последние годы актриса перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти ей снова потребовалась экстренная медицинская помощь. Уходом за ней занималась в основном младшая дочь Ольга.

Свои соболезнования родным и близким артистки ранее выразил президент РФ Владимир Путин. Он высоко оценил талант Федосеевой-Шукшиной, ее внутреннюю силу и достоинство. Глава государства подчеркнул, что актрисе удавалось настолько глубоко раскрывать характеры своих героинь, что их переживания и судьбы всегда находили живой отклик в сердцах зрителей.

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