Газа мало: Германия рискует замерзнуть грядущей зимой

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Власти рассчитывали на поставки с Ближнего Востока, но война с Ираном перечеркнула эти планы.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Германия рискует замерзнуть грядущей зимой

Тем временем Германия рискует замерзнуть этой зимой! Газовые хранилища страны достигли исторического минимума, они заполнены всего на 61%. Это почти на 10% ниже целевого показателя.

Эксперты предупреждают: если ударят сильные морозы, перебои с газом могут начаться по всей стране. И даже дополнительные поставки от соседей и сжиженный газ через морские терминалы не смогут полностью закрыть дефицит.

Взяв курс на отказ от российских ресурсов, власти рассчитывали на поставки с Ближнего Востока. Но эти планы перечеркнула затянувшаяся война с Ираном. Цены взлетели, трейдеры летом не спешили закупать топливо в надежде на падение стоимости.

Тем временем газ в Европе уже подорожал до четырехлетнего максимума. Аналитики банка ING отметили, что рынок смиряется с мыслью, что значительную часть зимы в Северном полушарии придется пережить с небольшими поставками СПГ из Персидского залива.

Если морозы окажутся затяжными и суровыми, европейские цены на газ способны подняться еще на несколько десятков процентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Газа мало: Германия рискует замерзнуть грядущей зимой

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