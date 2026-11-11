«Очень добрая и светлая»: актер Цуркан о Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 32 0

Актриса очень любила людей и за всех молилась.

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Чернов; 5-tv.ru

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Цуркан: Лидия Федосеева-Шукшина была очень доброй и светлой

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина очень любила людей и молилась за всех. Об этом заявил народный артист России Александр Цуркан в беседе с 5-tv.ru.

«Она была очень добрая, очень светлая. Очень людей любила. Очень много молилась за всех, она молитвенница была очень большая», — рассказал он.

Также Цуркан отметил особое отношение Федосеевой-Шукшиной к ее мужу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Василию Шукшину. По словам артиста, она называла фильмы и книги своего супруга «наследием Васи».

В 1974 году, когда ее мужа не стало, Шукшина чувствовала себя так, будто перед ней разверзлась черная бездна. Этими тяжелыми чувствами она поделилась тогда с Цурканом. Позже она вспоминала, что сама не знает, как пережила это горе. Тогда ее спасла лишь работа и новые кинопроекты — в искусстве артистка смогла хотя бы немного забыться.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной прошло в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Москвы. Проводить актрису в последний путь пришли ее коллеги, друзья и близкие, в том числе дочери Мария и Ольга Шукшины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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