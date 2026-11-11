Квартира по цене чашки кофе: китаец купил жилье за 1,7 доллара

В Китае мужчина купил квартиру менее чем за два доллара

Настоящий новогодний сюрприз устроил себе житель восточного Китая. Во время распродажи в честь Дня холостяка он приобрел двухкомнатную квартиру всего за 1,7 доллара. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Недвижимость площадью 68 квадратных метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Квартиру разыграли на аукционе платформы Alibaba. Стартовая цена лота была минимальной, а потолок установлен на отметке 1,7 доллара. В акции участвовали более 1,6 тысячи человек.

Победителем стал мужчина, который первым предложил максимальную ставку. Ему придется заплатить около 300 долларов в качестве обязательного налога на оформление права собственности. При этом саму стоимость квартиры полностью покрыла торговая платформа.

Счастливый покупатель признался, что не собирается переезжать в Хэйлунцзян. Новую недвижимость он планирует использовать как загородный дом для периодических зимних поездок.

Похожий случай недавно произошел в Германии. Там власти города Бад-Дюбен выставили на продажу 800-летний замок Шнадиц всего за один евро.

Причина столь низкой цены кроется в плачевном состоянии здания. Покупателю предстоит вложить в реставрацию порядка 20 миллионов евро. Ранее замок уже пытались восстановить инвесторы из США, но проект не сложился из-за нехватки денег.

Власти рассчитывают найти инвестора, который сохранит памятник архитектуры и найдет ему достойное применение.

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