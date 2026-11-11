Квартира по цене чашки кофе: китаец купил жилье за 1,7 доллара

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 20 0

Двухкомнатное жилье в провинции Хэйлунцзян досталось ему практически бесплатно.

Китаец купил квартиру менее чем за 2 доллара

Фото: © Getty Images/ Design Pics Editorial / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае мужчина купил квартиру менее чем за два доллара

Настоящий новогодний сюрприз устроил себе житель восточного Китая. Во время распродажи в честь Дня холостяка он приобрел двухкомнатную квартиру всего за 1,7 доллара. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Недвижимость площадью 68 квадратных метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Квартиру разыграли на аукционе платформы Alibaba. Стартовая цена лота была минимальной, а потолок установлен на отметке 1,7 доллара. В акции участвовали более 1,6 тысячи человек.

Победителем стал мужчина, который первым предложил максимальную ставку. Ему придется заплатить около 300 долларов в качестве обязательного налога на оформление права собственности. При этом саму стоимость квартиры полностью покрыла торговая платформа.

Счастливый покупатель признался, что не собирается переезжать в Хэйлунцзян. Новую недвижимость он планирует использовать как загородный дом для периодических зимних поездок.

Похожий случай недавно произошел в Германии. Там власти города Бад-Дюбен выставили на продажу 800-летний замок Шнадиц всего за один евро.

Причина столь низкой цены кроется в плачевном состоянии здания. Покупателю предстоит вложить в реставрацию порядка 20 миллионов евро. Ранее замок уже пытались восстановить инвесторы из США, но проект не сложился из-за нехватки денег.

Власти рассчитывают найти инвестора, который сохранит памятник архитектуры и найдет ему достойное применение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

0:16
«Жизнь не должна стоить нам жизни»: что известно о крупнейшей забастовке в Испании
23:54
Квартира по цене чашки кофе: китаец купил жилье за 1,7 доллара
23:37
«Великие актрисы не очень красивые»: Герман-младший назвал главное качество артистки
23:23
Девять человек пострадали при ударе дрона по автобусу Москва — Горловка
23:15
Семь погибших и искореженные авто: страшное ДТП произошло в Марий Эл
22:58
Без Канье и без денег: счета организатора концерта арестовали по решению суда

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео