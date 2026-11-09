Замок за один евро: 800-летнюю крепость отдают за смешную цену в Германии

В Германии продают средневековый замок за один миллион евро

Руководство немецкого города Бад-Дюбен федеральной земли Саксония решило продать замок Шнадиц, возведенный в XIII веке, за один евро. Об этом сообщает агентство Bild со ссылкой на местные власти.

По словам главы населенного пункта Маттиаса Мита, исторический объект сегодня находится в плачевном состоянии. Он отметил, что в руках частных владельцев памятник архитектуры сможет обрести новую жизнь — там проведут необходимую реконструкцию, поскольку состояние здания оставляет желать лучшего.

«Здание имеет важное значение для региона и всей Саксонии. Визуально оно сейчас в неудовлетворительном состоянии, предстоит большой объем работ, однако кровля остается герметичной», — пояснил мэр.

Городская администрация считает, что реставрация замка потребует около 20 миллионов евро. Власти рассчитывают привлечь инвестора, который сохранит памятник и найдет ему достойное применение в будущем. При этом Мит полагает, что в замке можно открыть отель, образовательный центр или интернат.

Замок Шнадиц был построен 800 лет назад. Это окруженное водой сооружение, площадь которого составляет свыше тысячи квадратных метров. Объект оснащен двумя башнями и рыцарским залом и принадлежал дворянской семье фон Цашниц — род получил известность в немецкой литературе благодаря рассказу Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас».

В 1945 году объект подвергся национализации, а в период существования Германской Демократической Республики он использовался как жилой комплекс, внутри которого находились почта, детский сад и коммунальная администрация. Но после объединения Германии здание пришло в запустение.

Инвесторы из США, купившие замок в 2014 году, обещали открыть в нем гостиничный комплекс, однако реализацию проекта пришлось оставить из-за отсутствия денег. В результате имущество вернулось в руки муниципалитета.

Судьба здания заметно менялась с течением времени. В 1945 году его национализировали, а в эпоху ГДР объект приспособили под жилой комплекс с почтой, детским садом и помещением коммунальной администрации. После объединения Германии замок пришел в запустение.

В 2014 году объект приобрели инвесторы из США — они планировали превратить его в гостиничный комплекс. Но из-за нехватки денег проект так и не удалось реализовать. В итоге замок снова перешел в собственность муниципалитета.

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