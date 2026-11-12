Баррикады и слезоточивый газ: полиция жестко разгоняет протестующих в Испании

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В Барселоне демонстранты перекрыли дороги и железнодорожный вокзал, а затем ворвались в студию телеканала.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alejandro Martinez Velez; 5-tv.ru

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Протестующие в Испании ворвались в телестудию и сорвали прямой эфир

Это кадры из Барселоны: полиция приступила к разгону протестующих и активно применяет дубинки и слезоточивый газ. Волна массовых протестов и забастовок накрыла во вторник всю Испанию на фоне глубокого жилищного кризиса!

В столице Каталонии еще днем остановилась работа сразу на нескольких заводах. Демонстранты заблокировали крупнейший железнодорожный вокзал города, перекрыли все входы, не давая пассажирам попасть внутрь. На кольцевой магистрали протестующие устроили беспорядки. А потом пошли на штурм местного телеканала. Ворвались в студию и сорвали прямой эфир.

А сейчас протестующие в Барселоне строят на улицах баррикады. На улицы вышли четыре миллиона человек. Эта забастовка в Испании стала крупнейшей за последние 14 лет. Накал страстей в стране достиг уже такой степени, что там пришлось распустить парламент и объявить досрочные выборы.

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