Не выбрасывайте коробку! Какая важная информация скрыта в упаковке смартфона

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

При потере или краже гаджета она пригодится в первую очередь!

Какая важная информация скрыта в упаковке смартфона

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Engadget: Упаковку смартфона посоветовали сохранить из-за номера IMEI

Коробку от смартфона лучше не выбрасывать, а сохранить на случай потери или кражи. Такой совет экспертов опубликовали журналисты издания Engadget. По их словам, на упаковке всегда указан IMEI — уникальный идентификатор устройства.

Этот номер обычно называют при обращении за помощью, чтобы точно определить аппарат. В такой ситуации коробка с наклейкой позволяет узнать IMEI, даже когда самого смартфона под рукой нет.

Сохранить упаковку стоит и после недавней покупки. Если устройство придется возвращать, продавец может попросить принести его в полном комплекте. Условия возврата различаются, поэтому журналисты рекомендуют как минимум не избавляться от коробки сразу после покупки.

При этом информация на упаковке — не единственный способ узнать IMEI. К примеру, представители компании Apple разместили номер iPhone в настройках, на другом устройстве с тем же аккаунтом и на сайте учетной записи.

Коробка пригодится и при перепродаже телефона: в нее удобно положить аппарат и сохранившиеся аксессуары. Оригинальная упаковка может сделать устройство привлекательнее для покупателя. Если хранить коробку негде, а продавать смартфон не планируется, IMEI можно записать или сфотографировать.

Инженеры Apple предусмотрели многое, но это не уберегло от всех проблем. Так, владельцы первого складного iPhone Duo, представленного в сентябре, пожаловались на повреждения дисплея. Пользователи заплатили по две тысячи долларов (более 165 тысяч рублей. — Прим. ред.), а потом услышали «хруст» при раскрытии телефона, а на линии сгиба появились трещины. Некоторые также заметили белое пятно и выпуклость под экраном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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