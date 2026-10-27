Хрустит за две тысячи долларов: владельцы iPhone Duo жалуются на трещины

Bloomberg: Новый iPhone Duo начал трескаться через пару часов использования

Владельцы складного смартфона iPhone Duo сообщают о повреждениях дисплея после нескольких часов или дней использования — Apple подтвердила, что ей известна проблема с внутренним экраном у небольшого количества устройств, и советует обращаться в AppleCare для замены.

Как сообщает Bloomberg, первые жалобы появились в соцсетях. Пользователи рассказывают, что при раскрытии телефона слышат звук «хруста», после чего по линии сгиба образуется большая трещина. Некоторые также столкнулись с белым пятном и другими неисправностями в правой части дисплея. Во всех случаях владельцы отмечают выпуклость под экраном рядом с местом, где начиналась трещина. В Apple заявили, что большинство смартфонов этой модели исправны, однако признали наличие проблемы у небольшого числа устройств.

iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, представленный в сентябре. Он раскладывается горизонтально, имеет асимметричный корпус в сложенном состоянии и выпускается в белом и темно-синем цветах. Цены в США начинаются почти от двух тысяч долларов за версию с 256 гигабайтами встроенной памяти, также будет доступна версия с двумя терабайтами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге в ходе полицейской спецоперации задержали четверых продавцов поддельной техники: под видом новых оригинальных iPhone покупателям сбывали фальшивки, собранные из деталей сомнительного происхождения. Во время обысков у подозреваемых изъяли несколько сотен мобильных телефонов, а также ноутбуки, компьютеры и комплектующие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.