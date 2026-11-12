Рубцы и нарушение работы органов: терапевт оценила состояние сестры Нюши

Терапевт Чернышова: от ожогов у сестры Нюши могут остаться рубцы

От тяжелых ожогов, перенесенных сестрой певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина), могут остаться рубцы и нарушиться работа внутренних органов. Об этом сообщила врач Надежда Чернышова в беседе с aif.ru.

«Последняя стадия восстановления при ожогах такой степени — это рубцевание. Здесь мы можем столкнуться с отдаленными последствиями. В основном это грубые рубцы и контрактуры. Контрактура — это когда из-за рубцов нет полноценного объема движения. Например, рука не разгибается полностью в локте», — объяснила медик.

Порой из-за этого требуется несколько пластических операций. Лечение и реабилитация могут растянуться на несколько месяцев или лет. Также примерно у 6% пациентов наблюдаются нарушения работы внутренних органов.

Трагедия с сестрой Нюши произошла вечером 8 ноября в квартире дома № 18 на улице Багрицкого в Москве. Марию Шурочкину увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, перед прибытием пожарных в доме сработала сигнализация. Жильцы ощутили запах дыма, начали выбегать из квартир. Причиной возгорания мог оказаться биокамин.

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