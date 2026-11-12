Рубцы и нарушение работы органов: терапевт оценила состояние сестры Нюши

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Тяжелые ожоги Марии чреваты серьезными последствиями.

Терапевт оценила состояние сестры певицы Нюши

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Чернышова: от ожогов у сестры Нюши могут остаться рубцы

От тяжелых ожогов, перенесенных сестрой певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина), могут остаться рубцы и нарушиться работа внутренних органов. Об этом сообщила врач Надежда Чернышова в беседе с aif.ru.

«Последняя стадия восстановления при ожогах такой степени — это рубцевание. Здесь мы можем столкнуться с отдаленными последствиями. В основном это грубые рубцы и контрактуры. Контрактура — это когда из-за рубцов нет полноценного объема движения. Например, рука не разгибается полностью в локте», — объяснила медик.

Порой из-за этого требуется несколько пластических операций. Лечение и реабилитация могут растянуться на несколько месяцев или лет. Также примерно у 6% пациентов наблюдаются нарушения работы внутренних органов.

Трагедия с сестрой Нюши произошла вечером 8 ноября в квартире дома № 18 на улице Багрицкого в Москве. Марию Шурочкину увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, перед прибытием пожарных в доме сработала сигнализация. Жильцы ощутили запах дыма, начали выбегать из квартир. Причиной возгорания мог оказаться биокамин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

9:42
Вода старше Земли? Ученые обнаружили следы древнего космического ресурса
9:25
В Петербурге возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля с военнослужащим
9:11
Рубцы и нарушение работы органов: терапевт оценила состояние сестры Нюши
8:57
«Не просто испортился характер»: психиатр о скрытых признаках депрессии у мужчин
8:42
Автомобиль с полковником взорвался на ходу под Санкт-Петербургом
8:23
Спортзал не нужен: как укрепить мышцы тела и снять стресс после работы

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Крылья у меня подрезаны»: Лариса Долина берет паузу в карьере ради перезагрузки
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео