«Выгнали на мороз»: любвеобильного экс-главу Nvidia захотели приютить в России

Депутат Горелкин: российским компаниям стоит позвать на работу экс-главу Nvidia

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил российским технологическим компаниям рассмотреть возможность сотрудничества с бывшим руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вкладываем огромные ресурсы в развитие собственной микроэлектроники и искусственного интеллекта, создаем исследовательские центры, выращиваем инженерные школы. А тут такого человека обидели и выгнали на мороз!» — заявил депутат, объясняя свою инициативу.

По мнению Горелкина, Хуанг мог бы поделиться опытом в разработке процессоров, организации их производства и развитии искусственного интеллекта. При этом коммерческие секреты Nvidia остались бы собственностью компании.

Депутат считает, что пригласить специалиста, который создал одну из крупнейших технологических компаний мира, может быть выгоднее, чем годами пытаться догнать ее.

«Можно потратить десятки миллиардов долларов на исследования и разработки, годами пытаться догнать Nvidia, переманивать по одному ее инженеров. А можно получить человека, который построил всю эту империю», — отметил Горелкин.

Хуанг возглавлял Nvidia с 1993 года. За это время компания превратилась в одного из мировых лидеров по производству графических процессоров.

Проблемы у Дженсена Хуанга начались после того, как стало известно о его романах. В ноябре появилась информация о возможных отношениях главы Nvidia с вице-президентом компании Кимберли Пауэлл. Их вместе заметили в одном из отелей Сан-Хосе. При этом оба состоят в браке.

Это был не первый подобный скандал вокруг Хуанга. Еще в октябре СМИ сообщали о его возможной связи с женщиной, которую подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой. В Nvidia также начали внутреннее расследование после того, как Хуанг признался сотрудникам в супружеской измене.

Это могло стать одной из причин его ухода с поста генерального директора компании. Теперь временно руководить Nvidia будет финансовый директор Колетт Кресс. Она будет совмещать обе должности, пока совет директоров не найдет постоянного главу. Кандидатов планируют искать как среди сотрудников компании, так и за ее пределами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.