«Жужжалка» шифруется: у таинственного радио «Судного дня» обнаружили вторую частоту

У радио Судного дня нашли второй способ передачи шифров

У коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как радио «Судного дня», случайно обнаружили еще один способ передачи зашифрованных сообщений. Помимо голосовых объявлений, станция использует азбуку Морзе. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее сигналами.

Авторы канала заметили, что сигналы Морзе появляются через несколько секунд после голосовых сообщений. При этом их содержание совпадает: слова, произнесенные оператором, повторяются с помощью телеграфных сигналов.

Иногда азбуку Морзе можно услышать на основной частоте станции. Однако для передачи таких сообщений используется и отдельная частота.

«Очевидно, что в радиорубке, откуда ведется передача голосовых сигналов, также рядом с оператором установлен телеграфный аппарат, который дублирует на телеграфной частоте сигнал, доводимый на всем хорошо известной телефонной частоте 4625 кГц. Нет, телеграфную частоту не скажем, даже не спрашивайте», — рассказали авторы канала.

УВБ-76 работает с 1976 года. Радиолюбители прозвали ее «Жужжалкой» из-за характерного монотонного звука, который большую часть времени звучит в эфире. Иногда его сменяют голосовые сообщения, отдельные слова и наборы цифр.

Что означают эти сигналы, до сих пор неизвестно. Некоторые связывают их с военными структурами и важными событиями, однако никаких подтверждений этим версиям нет.

Сегодня станция передала четыре сообщения. Одним из них стало слово «ЛЕДОЗАЛП». Примечательно, что его появление совпало по времени с переговорами президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

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