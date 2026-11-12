«Радио Судного дня» подало сигнал после слов Путина об Украине

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 30 0

В эфире прозвучали кодовые слова, значение которых неизвестно.

УВБ-76 снова вышла в эфир с непонятным сигналом

Фото: 5-tv.ru

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УВБ-76 передала третий сигнал за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», передала новое сообщение 12 ноября. Оно стало третьим за день.

Передача состоялась в 15:45 по московскому времени. В эфире прозвучали наборы цифр и кодовые слова: «НЖТИ 66082 ЛЕДОЗАЛП 9261 3472». Значение послания неизвестно. Об этом сообщил канал «УВБ-76 Эфир».

Примечательно, что сообщение прозвучало в день переговоров президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Перед основной встречей помощник российского лидера Юрий Ушаков провел предварительные консультации с делегацией США.

УВБ-76 вещает с 1970-х годов на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени станция передает монотонный гудящий сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями. Их назначение официально не раскрывается. По одной из версий, радиостанция может использоваться для передачи зашифрованных посланий военным подразделениям.

Ранее активность станции уже совпадала с крупными событиями. 9 ноября, накануне переговоров в Абу-Даби, в эфире прозвучали слова «зевосторг», «злословье», «квасостол» и «смакобол». Позже, на фоне визита Уиткоффа, станция передала слово «бесоспор». Подтверждений связи радиограмм с дипломатическими событиями нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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