Время имеет значение: когда лучше всего принимать витамин D, выяснили ученые

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 56 0

Полученные данные помогут точнее подбирать время приема для людей, испытывающих хронический стресс.

В какое время суток лучше принимать витамин D3

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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F&F: Вечерний прием витамина D3 помогает справиться со стрессом лучше утреннего

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало, что вечерний прием витамина D3 может эффективнее утреннего помогать организму справляться с последствиями хронического стресса.

Эксперимент провела международная группа ученых из Цзяннаньского университета (Китай). В течение четырех недель мышей подвергали хроническому стрессу, а витамин D3 они получали либо утром, либо вечером. Специалисты оценивали изменения в поведении животных, работу нервной системы, продолжительность сна и биологические ритмы.

Выяснилось, что добавка помогала смягчать негативные последствия стресса независимо от времени приема, однако вечером ее действие было выражено сильнее. У животных отмечались более благоприятные изменения поведения, связанные с тревожностью и депрессивноподобными состояниями, улучшалось состояние гиппокампа — области мозга, играющей важную роль в формировании памяти и обучении. Вечерний прием также способствовал восстановлению продолжительности сна, нормализации выработки серотонина и снижению воспалительных процессов.

Ученые связывают такой эффект с влиянием витамина D3 на биологические часы организма: вечернее применение лучше восстанавливало суточные ритмы активности определенных генов в печени. Авторы подчеркивают, что результаты получены только в эксперименте на животных, и для подтверждения аналогичного эффекта у людей необходимы клинические исследования.

Вопрос о том, стоит ли принимать витамин D зимой, волнует многих россиян. В холодный сезон, когда солнечного света катастрофически не хватает, добавка особенно актуальна. Врачи напоминают: витамин D необходим для усвоения кальция и здоровья костей, однако перед началом приема стоит сдать анализ и проконсультироваться со специалистом — переизбыток вещества тоже опасен.

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Время имеет значение: когда лучше всего принимать витамин D, выяснили ученые

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