Кости под защитой? Стоит ли принимать витамин D взрослым людям зимой

Daily Mail: витамин D не показал ощутимой пользы для профилактики переломов

Регулярный прием витамина D пожилыми людьми не показал ощутимого влияния на снижение частоты переломов. Такой вывод сделали авторы обзора клинических испытаний, сообщает Daily Mail.

За период наблюдения продолжительностью около двух с половиной лет исследователи не обнаружили существенной разницы в числе таких травм. Полученные данные не подтверждают необходимость обязательного приема добавок исключительно для защиты костей. Авторы предложили уделять внимание силовым упражнениям и тренировке равновесия.

Почему вопрос дефицита остается важным

Результаты обзора касаются профилактики переломов и не отменяют проблемы нехватки витамина D. По приведенным данным, дефицит есть у каждого шестого взрослого человека, а зимой — у каждого третьего.

Профессор Университета Суррея Сьюзан Лэнхем-Нью объяснила, что зимой недостаточно ультрафиолетовых лучей типа B, необходимых для выработки витамина в коже. С продуктами питания человек получает не более трети суточной потребности.

Эксперты рекомендуют сезонный прием витамина D. Лэнхем-Нью также указала на необходимость круглогодичного приема для отдельных групп, включая жителей домов престарелых и людей с темной кожей.

Что известно о других возможных эффектах

В исследовании Университета Суррея с участием 36 тысяч человек тяжелый дефицит витамина D был связан с вероятностью госпитализации из-за респираторных инфекций на 33% выше. Речь шла, в частности, о гриппе и бронхите.

Другие работы изучают возможную связь витамина со здоровьем сердца, сосудов и мозга. Преподаватель Атлантического технологического университета Имон Лэрд отметил, что лабораторные опыты допускают его влияние на замедление роста раковых клеток.

Почему больше не означает лучше

По словам Лэнхем-Нью, дополнительный прием витамина людьми, у которых его уровень уже нормальный, не приносит пользы.

Специалист также предупреждает о риске чрезмерного употребления добавок. Прием свыше 100 микрограммов в сутки может привести к избытку кальция, жажде и нарушениям работы почек. В редких случаях тяжелые последствия могут быть смертельными.

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