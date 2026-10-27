Кости под защитой? Стоит ли принимать витамин D взрослым людям зимой

В погоне за здоровьем легко перестараться.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Daily Mail: витамин D не показал ощутимой пользы для профилактики переломов
Регулярный прием витамина D пожилыми людьми не показал ощутимого влияния на снижение частоты переломов. Такой вывод сделали авторы обзора клинических испытаний, сообщает Daily Mail.
За период наблюдения продолжительностью около двух с половиной лет исследователи не обнаружили существенной разницы в числе таких травм. Полученные данные не подтверждают необходимость обязательного приема добавок исключительно для защиты костей. Авторы предложили уделять внимание силовым упражнениям и тренировке равновесия.
Почему вопрос дефицита остается важным
Результаты обзора касаются профилактики переломов и не отменяют проблемы нехватки витамина D. По приведенным данным, дефицит есть у каждого шестого взрослого человека, а зимой — у каждого третьего.
Профессор Университета Суррея Сьюзан Лэнхем-Нью объяснила, что зимой недостаточно ультрафиолетовых лучей типа B, необходимых для выработки витамина в коже. С продуктами питания человек получает не более трети суточной потребности.
Эксперты рекомендуют сезонный прием витамина D. Лэнхем-Нью также указала на необходимость круглогодичного приема для отдельных групп, включая жителей домов престарелых и людей с темной кожей.
Что известно о других возможных эффектах
В исследовании Университета Суррея с участием 36 тысяч человек тяжелый дефицит витамина D был связан с вероятностью госпитализации из-за респираторных инфекций на 33% выше. Речь шла, в частности, о гриппе и бронхите.
Другие работы изучают возможную связь витамина со здоровьем сердца, сосудов и мозга. Преподаватель Атлантического технологического университета Имон Лэрд отметил, что лабораторные опыты допускают его влияние на замедление роста раковых клеток.
Почему больше не означает лучше
По словам Лэнхем-Нью, дополнительный прием витамина людьми, у которых его уровень уже нормальный, не приносит пользы.
Специалист также предупреждает о риске чрезмерного употребления добавок. Прием свыше 100 микрограммов в сутки может привести к избытку кальция, жажде и нарушениям работы почек. В редких случаях тяжелые последствия могут быть смертельными.
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