«Требовал голые фото»: сталкер с Урала несколько лет терроризировал школьницу

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Мужчина монтировал ее снимки с чужими телами и рассылал фейковые фото ее одноклассникам.

Как вычислили сталкера школьницы из Каменска-Уральского

Фото: Telegram/Суды Свердловской области/ekboblsud

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уральский сталкер получил 16,5 лет за рассылку интимных коллажей

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор местному жителю Вячеславу Попову. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

Как установил суд, все началось в августе 2020 года. Мужчина увидел по телевизору выступление талантливой девочки, которая вела активную творческую жизнь. Он нашел ее страницу в социальной сети ВКонтакте, скачал реальные снимки ребенка, а затем в фоторедакторе наложил на них чужие обнаженные тела. После этого злоумышленник создал несколько фейковых страниц от имени жертвы и начал писать ей, предлагая общение на сексуальные темы.

Получив отказ, мужчина перешел к угрозам — он пообещал разослать компрометирующие коллажи всем подряд. Когда запугивания не подействовали, Попов исполнил угрозы и отправил интимные фото одноклассникам и знакомым девочки. Но и на этом он не остановился, продолжая требовать внимания и обещая повторять рассылку снова и снова.

Родители школьницы сразу обратились в полицию, однако вычислить преступника по горячим следам не удалось. Разгадка пришла позже: выяснилось, что за абсолютно похожие действия с тем же «почерком» в Москве уже был осужден мужчина, отбывающий срок в колонии в другом регионе. Следователи проверили фигуранта, и он подтвердил свою причастность. Злоумышленником оказался рабочий одного из заводов Каменска-Уральского, который вел крайне замкнутый образ жизни. В его квартире нашли системный блок с неопровержимыми доказательствами преступлений.

Подобные приговоры выносятся и в других регионах страны. Так, житель Хабаровского края проведет 18 лет в колонии строгого режима за сексуальные преступления против шестерых детей в возрасте от 8 до 12 лет, в том числе собственной дочери. С 2023 по 2025 год он также через интернет совершал развратные действия в отношении еще троих детей, изготавливал и рассылал несовершеннолетним порнографические материалы. Помимо основного срока, мужчина на десять лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания детей, а его свобода будет ограничена еще на один год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.98
0.32 92.33
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:01
Су-34 ударил по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
5:52
Два цилиндра и тайны авангарда: в Москве восстановили уникальный дом Мельникова
5:50
«Требовал голые фото»: сталкер с Урала несколько лет терроризировал школьницу
5:43
В России детям с сахарным диабетом отказывают в занятиях спортом
5:34
«Вот дичь»: Водянова раскритиковала любимый новогодний ритуал россиян

Сейчас читают

Посчитать их невозможно: силовики объяснили, как устроены пыточные на Украине
«Не то чтобы диета»: брат Анны Михалковой раскрыл секрет ее похудения
Михалков впервые рассказал о тайной внучке
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео