«Требовал голые фото»: сталкер с Урала несколько лет терроризировал школьницу

Уральский сталкер получил 16,5 лет за рассылку интимных коллажей

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор местному жителю Вячеславу Попову. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

Как установил суд, все началось в августе 2020 года. Мужчина увидел по телевизору выступление талантливой девочки, которая вела активную творческую жизнь. Он нашел ее страницу в социальной сети ВКонтакте, скачал реальные снимки ребенка, а затем в фоторедакторе наложил на них чужие обнаженные тела. После этого злоумышленник создал несколько фейковых страниц от имени жертвы и начал писать ей, предлагая общение на сексуальные темы.

Получив отказ, мужчина перешел к угрозам — он пообещал разослать компрометирующие коллажи всем подряд. Когда запугивания не подействовали, Попов исполнил угрозы и отправил интимные фото одноклассникам и знакомым девочки. Но и на этом он не остановился, продолжая требовать внимания и обещая повторять рассылку снова и снова.

Родители школьницы сразу обратились в полицию, однако вычислить преступника по горячим следам не удалось. Разгадка пришла позже: выяснилось, что за абсолютно похожие действия с тем же «почерком» в Москве уже был осужден мужчина, отбывающий срок в колонии в другом регионе. Следователи проверили фигуранта, и он подтвердил свою причастность. Злоумышленником оказался рабочий одного из заводов Каменска-Уральского, который вел крайне замкнутый образ жизни. В его квартире нашли системный блок с неопровержимыми доказательствами преступлений.

Подобные приговоры выносятся и в других регионах страны. Так, житель Хабаровского края проведет 18 лет в колонии строгого режима за сексуальные преступления против шестерых детей в возрасте от 8 до 12 лет, в том числе собственной дочери. С 2023 по 2025 год он также через интернет совершал развратные действия в отношении еще троих детей, изготавливал и рассылал несовершеннолетним порнографические материалы. Помимо основного срока, мужчина на десять лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания детей, а его свобода будет ограничена еще на один год.

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