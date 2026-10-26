Шестеро детей и собственная дочь: педофил из Хабаровского края получил 18 лет строгого режима

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 21 0

Мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетних и рассылал им порно.

Жителя Хабаровского края обвиняют в насилии над детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Педофил из Хабаровского края насиловал детей и рассылал им порно

Жителя Хабаровского края приговорили к 18 годам колонии строгого режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Среди пострадавших были шестеро детей в возрасте от восьми до 12 лет, в том числе его собственная дочь. Об этом сообщили в канале «Суды Хабаровского края» в мессенджере МАКС.

По данным суда, преступления мужчина совершал с 2023 по 2025 год. Дети находились в беспомощном состоянии.

В 2025 году он также через интернет совершил развратные действия в отношении еще трех детей старше 12 лет. Кроме того, мужчина изготовил порнографические материалы и отправлял их несовершеннолетним из разных регионов России.

Во время следствия и суда он признавал вину и раскаивался. Его причастность подтвердили также показания детей, свидетелей и другие материалы дела.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям, связанным с сексуальными преступлениями против детей, изготовлением и распространением порнографических материалов, а также вовлечением несовершеннолетних в преступление.

В итоге ему назначили 18 лет колонии строгого режима. После освобождения мужчина еще десять лет не сможет работать в сфере образования, воспитания и развития детей. Кроме того, его свободу ограничат еще на один год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Расселу Брэнду — британскому комику, актеру и бывшему супругу певицы Кэти Перри — первые обвинения предъявили в апреле прошлого года: изнасилование, непристойное посягательство, оральное изнасилование и два эпизода сексуального посягательства. В декабре список пополнился еще двумя пунктами — изнасилованием и посягательством сексуального характера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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