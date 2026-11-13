«Половины одной души»: Елена Jaya выпустила песню о дружбе татар и русских

Елена Jaya выпустила песню «Казан» о дружбе татар и русских

Певица Елена Jaya представила клип на песню «Казан», созданную вместе с казанским проектом «Дышать» Гульназ Шакировой. Композиция посвящена многолетней дружбе татарского и русского народов и стала частью культурного проекта «Музыка народов».

В рамках проекта Елена Jaya путешествует по разным регионам России и создает музыкальные произведения, в которых соединяет местные культурные традиции. Ранее в маршруте певицы были Алтай, Ростов-на-Дону, Бурятия и Якутия. Через музыку она стремится показать, как культурные особенности разных народов могут не только сохраняться, но и объединять людей. Для «Казана» точкой притяжения стала столица Татарстана.

Пресс-служба Елена Jaya; 5-tv.ru

Основой сюжета клипа стала татаро-русская свадьба. В кадре последовательно соединяются элементы двух культур: праздничный стол, блюда, танцы, выступления артистов, свадебный торт, образы жениха и невесты. Авторы сознательно противопоставляют детали двух традиций, но показывают их не как повод для разделения, а как части одного праздника.

По словам Елены Jaya, через свадебное застолье создатели хотели рассказать о взаимном влиянии татарской и русской культур. Название композиции также выбрано не случайно: казан для татар связан с гостеприимством, домашним теплом, дружбой и общим застольем.

«Не зря песня называется „Казан“ — у татар это символ дружбы, гостеприимства, домашнего уюта и тепла. Когда мы задумывали клип, нам хотелось, чтобы каждый кадр говорил: мы разные, но мы — одно целое. Как половины одной большой души. И я верю, что у нас это получилось», — так певица описала основную идею клипа.

В композиции используются русский и татарский языки. Русскоязычная часть рассказывает о человеке, который потерял ориентир и пытается найти дорогу, а татарская начинается с фольклорного зачина «Борын-борын заманда» и обращается к истории о серебряном казане.

В припеве две языковые и культурные линии соединяются. Таким образом авторы проводят основную мысль песни — различия не мешают людям иметь общую историю, поддерживать дружбу и чувствовать единство.

Елена Jaya — российская певица и автор песен, работающая в жанре инди-поп с элементами атмосферной музыки. В 2026 году она стала победительницей хит-парада «Улетная десятка» музыкального фестиваля YLЕТАЙ.

«Дышать» — музыкальный проект из Казани, созданный в 2018 году артисткой Гульназ Шакировой. Первоначально певица выпускала русскоязычные композиции в инди-поп звучании, однако позднее стала чаще использовать татарский язык.

Одной из первых татароязычных работ проекта стала песня «Апипа», созданная вместе с саунд-продюсером Майкрайзом. В 2023 году «Enter» назвало «Дышать» музыкальным проектом года. В декабре 2025 года Шакирова и Майкрайз получили премию «Визионер года».

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