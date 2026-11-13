Никто из коллег не пришел: звезду «Ширли-мырли» похоронили в одиночестве

Никто из коллег Анатолия Калмыкова не пришел на его похороны

На похороны актера и каскадера Анатолия Калмыкова не пришел никто из коллег и представителей киноиндустрии. Артиста, известного по фильмам «Ширли-мырли» и «Орел и решка», похоронили 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Церемония прошла в узком семейном кругу, рассказал ТАСС друг и коллега Калмыкова.

«Упокоили Анатолия Калмыкова сегодня на Николо-Архангельском кладбище. (Церемония прошла. — Прим. ред.) в узком семейном кругу», — сообщил собеседник агентства.

Калмыков умер 31 октября. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Актер родился 5 января 1951 года на Сахалине. В кинематограф он пришел в 1969 году и сначала работал каскадером. За карьеру Калмыков принял участие более чем в 140 кинопроектах.

Среди фильмов с его участием — «Человек с бульвара Капуцинов», «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, «Орел и решка» Георгия Данелии, «Фонтан» Юрия Мамина, «По ту сторону волков», «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара» и «Мосгаз. Дело № 2: Палач». Он также снимался в сериалах «Отель «Элеон» и «Настенька».

Каскадерская карьера Калмыкова началась с работы над «Адъютантом его превосходительства». В картине он выполнял опасные трюки вместо народного артиста СССР Юрия Соломина. Позднее участвовал в съемках киноэпопеи «Освобождение», где был дублером нескольких персонажей. Работал он и над фильмом «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», заменяя актеров в сложных сценах.

Помимо кино, Калмыков был связан с цирком и эстрадой. В 1972 году он окончил отделение клоунады Циркового училища, а в 1982-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В 1970–1980-х годах артист выступал с акробатическими номерами и гастролировал, в том числе за пределами СССР.

В 1980–1990-х годах Калмыков сотрудничал с «Москонцертом», а затем продолжил выступать на контрактной основе. Кроме того, он принимал участие в съемках рекламных роликов.

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