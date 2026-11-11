Наследство снова рассорит сестер? Сафронов высказался о семье Шукшиных

Сафронов призвал дочерей Федосеевой-Шукшиной не судиться из-за наследства

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, вероятно, смогут спокойно договориться о разделе наследства и не станут выяснять отношения в суде. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой высказал народный художник России Никас Сафронов.

По словам Сафронова, наследие Федосеевой-Шукшиной и ее второго мужа Василия Шукшина имеет не только материальную, но и культурную ценность. Художник считает, что часть вещей супругов могла бы сохраниться как единая музейная коллекция, связанная с памятью о знаменитой семье.

«Я считаю, что они разберутся. Наследие должно разделиться спокойно. В частности, как коллекция музейная для наследия Шукшина и Лидии Николаевны»,— отметил он.

Сафронов также усомнился в том, что дочери актрисы захотят решать имущественные вопросы через суд. Он отметил, что, на его взгляд, наследства не настолько много, чтобы из-за него начинать длительные судебные разбирательства.

Художник считает, что подобный конфликт мог бы негативно сказаться прежде всего на памяти о Василии Шукшине. По его мнению, дочерям известных артистов не стоит доводить ситуацию до судебных тяжб, поскольку таким образом они могут умалить значение наследия своего отца.

«Если они сейчас погрязнут в это, они только опустят еще раз уровень своего великого отца», — сказал Сафронов.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Проститься с актрисой пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники.

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным, который скончался в 1974 году.

Последние годы жизни актрисы

В последние годы Федосеева-Шукшина серьезно болела. Она перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти была госпитализирована из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

Основную заботу об актрисе взяла на себя младшая дочь Ольга. Родственники следили за ее состоянием, а в квартире установили тревожную кнопку для экстренного вызова медиков.

Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За свою карьеру актриса сыграла десятки ролей. Среди наиболее известных ее работ — фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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