Отсудит миллионы: сбитая Буйновым пенсионерка озвучила требования к певцу

Сбитая Буйновым пенсионерка потребует от него три миллиона рублей

Пенсионерка Алла Смирнова, которую в феврале 2025 года сбил на пешеходном переходе народный артист России Александр Буйнов, потребовала взыскать с певца три миллиона рублей. Такую сумму 61-летняя женщина намерена получить в качестве компенсации морального вреда. Об этом 5-tv.ru сообщил юрист Дмитрий Соловьев.

«Моральный вред заявлен на три миллиона рублей», — сказал адвокат.

Пострадавшая рассказала, что после аварии Буйнов ни разу не связался с ней и не извинился. По ее словам, привлечь артиста к ответственности удалось только через суд.

«Чтобы привлечь Александра Николаевича к ответственности, нам пришлось обратиться в суд. Мне бы хотелось, чтобы он взял какую-то ответственность», — поделилась она.

Как пояснил Соловьев, в результате ДТП пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и провела на больничном более 150 дней. Кроме того, юрист обратил внимание, что машина «Lexus», за рулем которого находился Буйнов, не была застрахована.

Авария произошла 26 февраля 2025 года в районе Февральской улицы в подмосковной Апрелевке.

Как было на самом деле и кто «воздействовал» на пенсионерку в больнице

Слова пенсионерки не совпадают с более ранним эпизодом — в марте 2025 года в эфире федерального телеканала показали, как он навестил сбитую женщину в больнице.

Буйнов извинился, причем публично, а также пообещал сделать все возможное для скорейшего выздоровления раненой. Тогда же певец признался, что это ДТП стало для него одним из самых тяжелых испытаний в жизни. Кроме того, он намекнул, что пострадавшая женщина «находится под чьим-то влиянием». Что именно артист имел в виду, он не пояснил.

Также Буйнов рассказал, что связался с сыном пенсионерки. По его словам, беседа прошла спокойно, а родственник пострадавшей даже попытался его успокоить. Сам певец очень переживал и не знал, как семья женщины отреагирует на его звонок.

«Созвонился с сыном пострадавшей, он оказался адекватным человеком. Меня немножко настораживало, как общаться, а получилось так, что он сказал: „Не волнуйтесь вы так, не переживайте“. То есть он меня еще успокаивал», — рассказал Буйнов.

Потерял бдительность из-за болезни? — чем страдает Буйнов

У самого Александра Буйнова около 20 лет назад обнаружили онкологическое заболевание. По словам артиста, ему удалось справиться с недугом, однако на момент аварии он продолжал проходить поддерживающую терапию. В 2011 году стало известно, что Буйнов перенес операцию из-за рака предстательной железы

Буйнов также рассказал о специальном препарате, который колет сам себе раз в полгода.

«Когда тебе что-то вырезали, значит, вылечили. Так было и остается. Считаю, что победил свой недуг. Диагноз мне поставили лет 20 назад. Есть секретный укол, я его делаю раз в полгода. Сделал — забыл», — делился певец.

После аварии ряд комментаторов в соцсетях осудил артиста, другие, напротив, заступились за него. Многие сочли, что проблемы со здоровьем могли повлиять на внимательность Буйнова за рулем. Некоторые также напомнили, что певцу на тот момент должно было скоро исполнится 75 лет. Другие предположили, что пенсионерка могла неожиданно выйти на дорогу, а из-за наступивших сумерек Буйнов мог ее просто не заметить.

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