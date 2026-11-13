«Обязательно нужно»: как солисты группы «На-На» ухаживают за собой

Солисты группы «На-На» ходят к косметологу и в спортзал

Солисты группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин по-разному сохраняют молодость и ухаживают за собой. Подробностями они поделились в интервью изданию Леди Mail.

Косметолог или генетика?

У музыкантов разный подход к этому вопросу. Например, Жеребкин уверен, что люди, а артисты в особенности, должны следить за собой и не стесняться обращаться к специалистам, в том числе и косметологам.

«Я — да. Делаю массажи лица, чистки. Изредка колю витамины, чтобы улучшить состояние кожи. Считаю, артистам обязательно нужно за собой следить. Хотя почему только артистам? Всем людям стоит ухаживать за собой, ведь всегда приятнее общаться с тем, кто хорошо выглядит», — отметил певец.

А вот его коллега Политов, напротив, в этом вопросе опирается не на специалистов по уходу, а на то, что досталось ему от родителей. Музыкант уточнил, что сохранять молодость у него получается само собой, вероятно, хорошая генетика способствует этому.

Жеребкин подтвердил, что Политову уже лет 30 удается держать свой внешний вид в одной поре.

Концерты вместо спортзала

Однако лицо — это еще не все. Фигура тоже играет большое значение и в вопросе внешности, и в вопросе здоровья.

Самый молодой участник коллектива Игонин отметил, что иногда он все же занимается спортом. Для него это необходимость, так как любовь к еде не может не отразиться на физической форме.

«Я все-таки стараюсь время от времени посещать тренажерный зал. Потому что люблю вкусно поесть и, несмотря на активную концертную деятельность, то в левый, то в правый бочок килограммы нет-нет, да откладываются. И, чтобы не превратиться в 300 килограммов живого мяса, контролирую вес и периодически заглядываю в тренажерку», — сказал певец.

А вот его старшие коллеги спортзал не посещают. Они нашли другие способы держать себя в форме. Жеребкин признался, что он тоже любит вкусно поесть, особенно на ночь после концерта. Выступать они, как правило, заканчивают поздно, а голодным уснуть у артиста не получается.

Но чтобы не набрать лишние килограммы, исполнитель прибегает к простой хитрости: ест часто, но маленькими порциями. Это позволяет избежать переедания. Да и активность на концертах восполняет нехватку физической нагрузки.

То, что репетиции и концерты заменяют спорт, отметил и Политов. Этого ему вполне хватает, а вот времени на целенаправленные занятия спортом нет. Его главным секретом является полноценный и здоровый сон. Певец заметил, что после того, как он хорошо выспится, и его самочувствие, и внешний вид сразу заметно улучшаются. Поэтому, когда есть возможность хорошо отдохнуть, певец ей не пренебрегает.

Обходится без косметологов

Другие российские звезды тоже по-разному подходят к уходу за своей внешностью. Например, Народная артистка России Анита Цой в свои 55 не пользуется услугами косметологов.

«В салонах вы меня не увидите, у суперпрофессионалов, которые зазывают к себе звезд, нет. Времени нет, да и не надо пока», — заверила знаменитость корреспондента 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Все необходимые уходовые процедуры она делает самостоятельно дома, причем в больших количествах. Артистка уточнила, что пользуется корейской косметикой и утро/вечер наносит на лицо маски. Также иногда делает массаж.

При этом пользу косметологов Цой не отрицает. Просто пока не видит в их помощи необходимости. Правда, она и не исключает того, что когда-нибудь в будущем, когда «упадет все», может быть и обратится к соответствующему специалисту.

Аппараты и личные повара

Другие знаменитости, напротив, готовы использовать не только услуги косметолога, но и к специальные препараты. Например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин благодаря уколам для похудения за короткий срок сбросил почти 20 килограммов.

Но такая резкая потеря в весе привела к неприятным последствиям: кожа на лице и теле начала обвисать. Поэтому он был вынужден прибегнуть к аппаратной косметологии.

А телеведущая Регина Тодоренко после рождения третьего ребенка столкнулась с трудностями в восстановлении фигуры. Интенсивных физических нагрузок оказалось недостаточно, диеты ей даются непросто, поэтому она решила начать правильно питаться. Чтобы ее рацион был соответствующим, Тодоренко даже наняла личного повара.

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