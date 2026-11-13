Гуманитарное сотрудничество России и Вьетнама обсудили в Ханое

За первые шесть месяцев этого года Вьетнам посетили более 800 тысяч россиян. Об этом в Ханое заявила Валентина Матвиенко. Она находится там с официальным визитом. По ее словам, государства развиваются не только в сфере туризма.

«Значимым для дальнейшего сближения наших стран и народов можно назвать решение наших лидеров объявить текущий год годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. У нас в этой серии большие-большие совместные планы. Наглядным результатом сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности стал также запуск лидерами наших стран лабораторий по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое», — сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

В ходе визита Валентина Матвиенко вместе с российскими сенаторами возложила венки и цветы к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, а также к мемориалу павшим героям, которые отдали жизни за независимость и свободу своей родины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.