Гуманитарное сотрудничество России и Вьетнама обсудили в Ханое

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У стран — большие совместные планы.

Фото, видео: Егоршин Валентин/ТАСС; 5-tv.ru

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За первые шесть месяцев этого года Вьетнам посетили более 800 тысяч россиян. Об этом в Ханое заявила Валентина Матвиенко. Она находится там с официальным визитом. По ее словам, государства развиваются не только в сфере туризма.

«Значимым для дальнейшего сближения наших стран и народов можно назвать решение наших лидеров объявить текущий год годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. У нас в этой серии большие-большие совместные планы. Наглядным результатом сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности стал также запуск лидерами наших стран лабораторий по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое», — сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

В ходе визита Валентина Матвиенко вместе с российскими сенаторами возложила венки и цветы к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, а также к мемориалу павшим героям, которые отдали жизни за независимость и свободу своей родины.

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