В работе чат-бота на базе ИИ Claude произошел масштабный сбой

Пользователи из разных стран столкнулись с проблемами при работе с чат-ботом Claude компании Anthropic. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает РИА Новости.

Первые сообщения о неполадках начали поступать около 12:48 по московскому времени. Больше всего жалоб зарегистрировали в Германии, Франции и Великобритании — 4,1 тысячи, 3,5 тысячи и 3,1 тысячи соответственно. Около трех тысяч сообщений поступило из Индии, еще 2,5 тысячи — из Нидерландов.

О проблемах также сообщали пользователи из США, Италии, Испании, Японии, Австралии, Бразилии и других стран. Основная часть обращений связана со сложностями при авторизации и работой самого чат-бота. Пользователи также указывали на неполадки в мобильном приложении Claude.

Накануне масштабный сбой произошел у Microsoft. Пользователи столкнулись с проблемами в работе Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. Устранить последствия неполадок пока не удалось.

Ранее технический сбой также нарушил работу клиентских сервисов российского хостинг-провайдера ESTT. Кроме того, крупный технический сбой произошел у другого российского хостинг-провайдера — Beget. Компания сообщила, что проблема затронула разные уровни ее инфраструктуры.

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