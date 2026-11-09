Российский хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном сбое

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Неполадки затронули работу клиентских сервисов.

Российский хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном сбое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Серьезный технический сбой нарушил работу клиентских сервисов российского хостинг-провайдера ESTT. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Инженерная команда ESTT занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры. В компании отметили, что понимают важность стабильной работы сервисов для клиентов, и пообещали дополнительно информировать о ходе устранения неполадок.

«Наша инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры. <…> Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении ESTT.

Ранее, 2 ноября, крупный технический сбой произошел у другого российского хостинг-провайдера — Beget. Компания сообщила, что проблема затронула разные уровни ее инфраструктуры.

Специалисты начали расследование причин произошедшего и параллельно занялись восстановлением стабильной работы сервисов. Для устранения последствий инженерам пришлось вручную настраивать оборудование непосредственно в дата-центрах.

В Beget подчеркнули, что к устранению неполадок привлекли все необходимые ресурсы, а специалисты работают в усиленном режиме. Следующее сообщение компания намерена опубликовать после получения подтвержденной информации.

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