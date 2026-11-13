«Не удержалась на ногах»: Бабкина объяснила, почему передвигается с тростью

Надежда Бабкина рассказала, что ходит с тростью после перенесенной травмы

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о своем состоянии после падения, из-за которого некоторое время была вынуждена передвигаться с тростью. Артистка призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше. Об этом она сообщила в беседе с Общественной службой новостей (ОСН).

Бабкина рассказала, что продолжает восстанавливаться после травмы. По ее словам, во время выступлений она много двигается и танцует, поэтому неосторожное движение могло привести к падению.

«Ну вот упала я, не смогла удержаться на ногах. <…> C палкой пришлось походить. Меня то трость спасала, то дети, то внуки, которые за ручку со мной ходили, чтобы я могла нормально, оперевшись на них, двигаться. Сейчас уже все хорошо, боли не беспокоят», — рассказала певица.

Бабкина добавила, что продолжает лечение ноги. Артистка надеется в ближайшее время вернуться к привычному рабочему ритму.

Падения на сцене случаются и с другими известными артистами. Ранее певица и блогер Юлия Гаврилина потеряла равновесие, выйдя на сцену на высоких каблуках во время церемонии награждения «Жара Медиапремия — 2026».

Видео инцидента сняли зрители. Как рассказал ведущий мероприятия, падение было заранее спланированным трюком. Сама Гаврилина после случившегося показала зрителям жест «окей» и самостоятельно поднялась на ноги.

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