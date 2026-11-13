«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Актриса опаздывала на работу, когда ее автомобиль остановил инспектор.

Агату Муцениеце про дпсника

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агату Муцениеце удивили необычные вопросы инспектора ДПС

Актрису Агату Муцениеце удивило странное поведение инспектора ДПС. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Артистка поделилась с подписчиками, что утром 12 ноября по дороге на работу ее остановил сотрудник правоохранительных органов. Знаменитость опаздывала на репетицию, а пробки только ухудшали ситуацию, и именно в это момент ее автомобиль заинтересовал сотрудников ДПС.

Муцениеце, как и положено, остановилось, но вместо стандартных вопросов и просьбы показать документы у нее поинтересовались совсем о другом.

«И, вы знаете, что у меня спросил дпсник: «Устали?». Говорю: «А я что, выгляжу уставшей?». Он такой: «Нет, да просто спросил», — передала диалог актриса.

Видео об этом она записала прямо в машине, причем перед камерой она появилась без макияжа.

Летом 2026 года, по данным СМИ, актрису уже останавливали сотрудники правоохранительных органов. Тогда она была за рулем в тканевой маске для лица и патчах под глазами. Такой внешний вид и привлек внимание инспекторов. После того, как артистка остановилась, сотрудники ДПС посмеялись и отпустили знаменитость.

Ранее Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру после третьих родов. Артистка была запечатлена со смелого ракурса, в котором во время выполнения упражнения можно оценить ее подтянутые формы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.98
0.32 92.33
-0.37
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

17:01
«Внутри меня мини-муж»: беременная Макеева удивила неожиданным признанием
16:53
Ранит не меньше: чем опасна эмоциональная измена
16:46
Жужжалка замолчала: на Радио Судного дня произошел сбой
16:31
«Старается не падать духом»: как живет математик-затворник Перельман после смерти матери
16:17
Сын Заворотного рассказал о состоянии журналиста после взрыва машины
16:13
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Делить будут долго»: Волочкова поставила точку в вопросе о своем завещании
Дочь Алферовой поставила условие матери перед Новым годом
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео