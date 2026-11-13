«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС

Агату Муцениеце удивили необычные вопросы инспектора ДПС

Актрису Агату Муцениеце удивило странное поведение инспектора ДПС. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Артистка поделилась с подписчиками, что утром 12 ноября по дороге на работу ее остановил сотрудник правоохранительных органов. Знаменитость опаздывала на репетицию, а пробки только ухудшали ситуацию, и именно в это момент ее автомобиль заинтересовал сотрудников ДПС.

Муцениеце, как и положено, остановилось, но вместо стандартных вопросов и просьбы показать документы у нее поинтересовались совсем о другом.

«И, вы знаете, что у меня спросил дпсник: «Устали?». Говорю: «А я что, выгляжу уставшей?». Он такой: «Нет, да просто спросил», — передала диалог актриса.

Видео об этом она записала прямо в машине, причем перед камерой она появилась без макияжа.

Летом 2026 года, по данным СМИ, актрису уже останавливали сотрудники правоохранительных органов. Тогда она была за рулем в тканевой маске для лица и патчах под глазами. Такой внешний вид и привлек внимание инспекторов. После того, как артистка остановилась, сотрудники ДПС посмеялись и отпустили знаменитость.

Ранее Агата Муцениеце показала, как восстанавливает фигуру после третьих родов. Артистка была запечатлена со смелого ракурса, в котором во время выполнения упражнения можно оценить ее подтянутые формы.

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