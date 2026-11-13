Ранит не меньше: чем опасна эмоциональная измена

Психолог Никулин рассказал, чем опасна эмоциональная измена

Эмоциональная измена может ранить ничуть не меньше, чем физическая. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал клинический семейный психолог, парный терапевт и сексолог Константин Никулин.

По его словам, почти каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда энергия из пары утекает на сторону другого человека. Внешне это выглядит безобидно, однако на деле может быть очень болезненным.

«Тот человек, который это делает, может говорить: „Ну, ничего же не произошло, секса не было, все в порядке“. Но на самом деле это может быть достаточно болезненная ситуация. По моему опыту, эмоциональная измена может ранить ничуть не меньше, чем реальная физическая измена», — отметил эксперт.

По словам Никулина, измена — это в первую очередь утечка интимности и эксклюзивности из пары. Партнеры либо гласно, либо негласно договариваются о том, что особенные слова, качественно проведенное вместе время, ритуалы и традиции принадлежат только им. Когда эта энергия, флирт или переписка уходят на сторону, второй партнер воспринимает это крайне негативно. Нередко настолько, что это доводит до очень серьезных переживаний.

Психолог привел пример из практики. Одна девушка обнаружила, что ее парень оставлял в соцсетях комментарии о том, с кем бы он занялся любовью. Ему даже никто не отвечал, но ее это безумно ранило.

Почему люди эмоционально изменяют

По мнению специалиста, это нередко способ «залатать» внутреннюю дыру от того, что человек недополучает в своей жизни. Ему кажется, что если он безобидным способом получит это где-то на стороне, то все будет в порядке. Кто-то идет на это из-за дружбы или привязанности. Очень часто такие связи возникают среди коллег по работе, и мозг нашептывает вредную мысль: «В этом ничего плохого нет, секса нет».

Как распознать эмоциональную измену

Главный признак, по словам Никулина, — партнер скрывает переписку. Он стирает сообщения, кладет телефон экраном вниз и считает, что вам лучше об этом не знать. Это значит, что он понимает: вам бы это не понравилось. А значит, это уже можно определять как неверность.

«Критерий очень простой. То, что вам сложно показать и объяснить своему партнеру, — это уже, может быть, эмоциональная измена», — подчеркнул психолог.

Как реагировать

Эксперт отмечает, что об этом стоит говорить открыто. Пострадавшему важно признать свои чувства, а тому, кто был уличен, — раскаяться и активно сочувствовать, так же как если бы это была физическая измена.

«Нередко это ранит именно потому, что человек говорит: я долго ждал этих слов, этого внимания. А он или она направляли это куда-то вовне, к другому человеку. И от этого становится очень обидно, очень одиноко, невыносимо тяжело», — объяснил Никулин.

Он также добавил, что важно говорить о том, что вы, возможно, не понимали всей серьезности происходящего. Однако это не отменяет необходимости признать боль партнера.

Предупреждение

Психолог предупредил, что безобидный флирт или переписка с коллегой, где есть сердечки и фразы вроде «я соскучился» или «думаю о тебе», рано или поздно могут перетечь в физическую измену. Это может произойти после совместного кофе или рабочего обеда.

«Лишний раз думайте, прежде чем поставить сердечко в конце сообщения, даже если вы переписываетесь с коллегами. Важно, чтобы внутренний цензор понимал: это может быть шагом к реальной измене и сильно ранить партнера», — подчеркнул эксперт.

По словам Никулина, перед отправкой флиртового сообщения стоит задать себе вопрос: не ранит ли это моего партнера? Нет ли в этом общении чего-то эксклюзивного, что можно было бы направить на супруга?

«Берегите себя, берегите отношения и понимайте, что переписка может ранить очень сильно. Желаю вам благополучия, чтобы эта тема никогда вас не касалась», — заключил психолог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.