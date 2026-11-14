Деструктивные энергии? Катя Лель высказалась о череде неудач Ларисы Долиной

Катя Лель: Люди как магниты притягивают не положительную энергию

Певица Катя Лель считает, что человек может притягивать негативные события, если находится в состоянии внутреннего дисбаланса и не работает над собой. Так артистка ответила на вопрос о череде неудач в жизни Ларисы Долиной. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

При этом Лель отказалась оценивать решение коллеги сделать паузу в гастрольной деятельности. По ее словам, причины такого шага известны только самой Долиной.

«Наверное, нужно спросить у самой Ларисы Александровны. Ей виднее, это ее решение, и нам с вами не знать тех деталей, которые происходят у нее внутри», — отметила исполнительница.

Певица также объяснила, как негативное внутреннее состояние влияет на жизнь любого человека.

«Если человек не работает над собой и он находится в деструктивных энергиях, любой человек в этом мире, то тем самым мы как магниты притягиваем энергию не положительную», — заявила артистка.

По мнению Лель, справиться с подобным состоянием помогают регулярные духовные практики. Сама она прибегает к медитациям, мантрам и дыхательным упражнениям.

«Я понимаю, что без медитаций, без мантр, я в своем случае говорю, без дыхательных практик не будет чудес», — подчеркнула певица.

Лель также заявила, что современный мир наполнен негативными энергиями, от которых человеку необходимо защищаться, сохраняя внутреннее спокойствие.

«Вы поймите, нас окружает хаос. Нас окружает очень много энергий не света. Мягко скажем, не света. И если мы негармоничны с собой, с этим миром, то мы автоматически притягиваем эти энергии», — объяснила она.

По словам исполнительницы, только постоянная работа над собой позволяет вовремя остановить раздражение и агрессию, не поддавшись их влиянию.

Ранее Лариса Долина объявила о намерении сделать перерыв в гастрольных турах. После концерта в Коломне 11 ноября артистка призналась, что ей необходимо время на восстановление сил и подготовку к новому творческому этапу.

Директор певицы Сергей Пудовкин впоследствии уточнил, что речь идет о формировании новых сольных туров на 2027 год. Все уже запланированные выступления, корпоративные мероприятия и телевизионные съемки состоятся.

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