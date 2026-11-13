Задушил мать и спрятал тело в чемодане: в Петербурге задержали подростка

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток задушил мать и спрятал тело в чемодане

По подозрению в убийстве собственной матери задержали 15-летнего подростка. Тело женщины обнаружили в чемодане в поселке Парголово. Об этом сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу и региональной полиции в Telegram-каналах.

Преступление произошло 2 ноября в одном из домов на Юкковском шоссе. Между матерью и сыном возникла ссора, в ходе которой подросток, предположительно, задушил женщину. После случившегося несовершеннолетний поместил тело погибшей в чемодан, вывез его из дома и оставил на экотропе неподалеку от Юкковского ручья.

О пропаже 38-летней женщины стало известно после обращения ее младшей сестры в полицию. Заявление поступило 11 ноября. По словам 34-летней заявительницы, родственница, проживавшая вместе с сыном в Парголово, не выходила на связь почти две недели.

Обстоятельства исчезновения заставили следователей предположить, что женщина могла стать жертвой преступления. В ходе поисков правоохранители обнаружили ее тело.

На следующий день, 12 ноября, сотрудники уголовного розыска задержали сына погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подросток находится под стражей, вопрос об избрании ему меры пресечения пока решается.

Следователи назначили судебные экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта между матерью и сыном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.