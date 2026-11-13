Задушил мать и спрятал тело в чемодане: в Петербурге задержали подростка

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 58 0

Сестра женщины почти две недели не могла связаться с родственницей.

Подросток задушил мать и спрятал ее тело в чемодане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток задушил мать и спрятал тело в чемодане

По подозрению в убийстве собственной матери задержали 15-летнего подростка. Тело женщины обнаружили в чемодане в поселке Парголово. Об этом сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу и региональной полиции в Telegram-каналах.

Преступление произошло 2 ноября в одном из домов на Юкковском шоссе. Между матерью и сыном возникла ссора, в ходе которой подросток, предположительно, задушил женщину. После случившегося несовершеннолетний поместил тело погибшей в чемодан, вывез его из дома и оставил на экотропе неподалеку от Юкковского ручья.

О пропаже 38-летней женщины стало известно после обращения ее младшей сестры в полицию. Заявление поступило 11 ноября. По словам 34-летней заявительницы, родственница, проживавшая вместе с сыном в Парголово, не выходила на связь почти две недели.

Обстоятельства исчезновения заставили следователей предположить, что женщина могла стать жертвой преступления. В ходе поисков правоохранители обнаружили ее тело.

На следующий день, 12 ноября, сотрудники уголовного розыска задержали сына погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подросток находится под стражей, вопрос об избрании ему меры пресечения пока решается.

Следователи назначили судебные экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта между матерью и сыном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.98
0.32 92.33
-0.37
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

15:16
«Мало ли что со мной»: Киркоров копит детям деньги на будущее
15:03
Ночь великого дождя: на Москву обрушится почти 70 миллионов тонн осадков
14:49
«Обязательно нужно»: как солисты группы «На-На» ухаживают за собой
14:31
Было похоже на землетрясение: подробности подрыва машины на юге Москвы
14:22
В работе чат-бота на базе ИИ Claude произошел масштабный сбой
14:19
По другую сторону закона: о чем будет продолжение сериала «Опасный»

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Дочь Алферовой поставила условие матери перед Новым годом
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео