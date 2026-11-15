Чужие хиты ради миллионов? Права на песни «Комбинации» пытались присвоить обманом

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Кристина Порошина
Кристина Порошина Эксклюзив 25 0

По версии следствия, документы с недостоверными сведениями об авторах должны были позволить распоряжаться песнями Шишинина без согласия его дочери — и получать с этого доход.

Главу издательства обвинили в афере с песнями Комбинации

Фото: legion-media/Блотницкий Александр/PhotoXPress.ru

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Главу издательства «Джем» обвинили в махинациях с песнями «Комбинации»

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, по версии обвинения, помог бывшему продюсеру «Комбинации» Виталию Окорокову незаконно оформить права на песни сооснователя группы Александра Шишинина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

По словам собеседника издания, Черкасов якобы договорился с Окороковым о схеме, предусматривавшей оформление документов с недостоверными сведениями об авторах произведений и принадлежности имущественных прав.

«У Черкасова возник преступный умысел на приобретение обманным путем прав на тексты песен Шишинина с целью извлечения дохода», — пояснил источник.

По версии обвинения, Черкасов и Окороков действовали в составе организованной группы. Их целью было распоряжаться правами на произведения Александра Шишинина без согласия его дочери Виктории Олейниковой.

Источник утверждает, что Черкасов давал Окорокову указания относительно документов, которые необходимо было оформить. В этих бумагах Окороков, как утверждается, указывался автором чужих текстов и первоначальным лицензиаром имущественных прав.

После оформления документов Черкасов, по данным собеседника 5-tv.ru, передавал их потенциальным партнерам. В частности, речь шла о переговорах со стриминговыми сервисами и условиях размещения музыкальных произведений.

Таким образом, по версии обвинения, оформленные документы должны были создать основания для распоряжения песнями и получения дохода от их использования. Сейчас Андрей Черкасов находится в московском СИЗО. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве и незаконном создании юридического лица.

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