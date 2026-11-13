«Чистое вымогательство»: продюсер Буйнова об иске пострадавшей в ДТП пенсионерки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 89 0

Авария произошла еще в феврале 2025 года. Народный артист РФ на своем внедорожнике Lexus сбил пенсионерку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Продюсер Пудовкин: иск сбитой Буйновым пенсионерки — чистое вымогательство

Пенсионерка, которую в феврале 2025 года сбил автомобиль народного артиста России Александра Буйнова в подмосковной Апрелевке, потребовала взыскать с певца три миллиона рублей. Продюсер артиста Сергей Пудовкин назвал претензии женщины вымогательством и мошенничеством. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«С моей точки зрения, это чистого вида вымогательство и мошенничество. И, безусловно, будем привлекать их к суду», — сказал Пудовкин.

Юрист Дмитрий Соловьев, представляющий интересы пенсионерки, сообщил, что сумма морального вреда составляет три миллиона рублей. По его словам, женщина получила вред здоровью средней степени тяжести и провела на больничном более 150 дней.

Сама пострадавшая заявила, что после происшествия артист якобы не связался с ней и не принес извинений. По ее словам, именно поэтому пришлось обращаться в суд.

Пудовкин, в свою очередь, утверждает, что Буйнов после ДТП предлагал женщине помощь и хотел отвезти ее в больницу. Продюсер заявил, что лично связывался с представителями пенсионерки и предлагал медицинскую и материальную помощь.

«Я сам разговаривал, у меня есть запись этих разговоров, предлагая медицинскую, материальную, любую другую помощь. Ну, естественно, от лица господина Буйнова», — сказал Пудовкин.

По его словам, стороны первоначально договорились о сумме, дате и месте встречи, однако затем представители пенсионерки перестали выходить на связь. Пудовкин также утверждает, что позднее на одном из ток-шоу им якобы предложили деньги, после чего они изменили свои показания.

Продюсер отдельно заявил, что у автомобиля Буйнова был видеорегистратор. По его словам, записи с места происшествия опровергают версию о том, что артист пытался скрыться после ДТП.

«Он там уехал, машину пытался скрыть, его там люди чуть ли не за бампер остановили. Он попытался убежать. А у нас просто все это время был видеорегистратор», — сказал Пудовкин.

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