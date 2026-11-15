У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родился третий ребенок

|
Василиса Власова
Василиса Власова Срочная новость 2 177 0

Звезда назвала появление малыша на свет лучшим подарком.

У Юлии Ковальчук родился третий ребенок

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук родила еще одного ребенка. Радостной новостью она поделилась в своем профиле в Instagram*.

«Наш сыночек — Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на День Рождения», - так подписала публикацию звезда.

На публикацию отреагировали не только фанаты, но и звездные коллеги пары.

«Какое счастье! Молодцы, поздравляю», — написала телеведущая Регина Тодоренко.

«Какая прекрасная новость. От души поздравляю с бесценным счастьем», — поздравил певец Денис Клявер.

«О Боже! Наконец! Поздравляюююююю! Счастье!», — добавила народная артистка России Лариса Долина.

Напомним, что Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков познакомились в 2003-м. В то время Юлия делала первые шаги в сольной карьере после ухода из «Блестящих», а Алексей уже удостоился приза симпатий слушателей одной из популярных радиостанций.

Отношения начали развиваться позже — во время участия в проекте на федеральном канале в 2007 году. Их роман продлился пять лет, а в 2013 году они поженились. Свадьбу с двенадцатью гостями отпраздновали в Испании, а официально брак зарегистрировали в Москве.

Осенью 2017-го у пары на свет появилась дочь Амелия, а летом 2023-го — еще одна дочка, получившая имя Алисия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:51
Канада закрыла лед: молодежная сборная России пропустит чемпионат мира
21:41
Йога, футбол и отдельная камера: Рассела Брэнда перевели в более комфортную тюрьму
21:24
Переводчик Путина стал звездой соцсетей: западные пользователи в восторге
21:00
Врач объяснила, как защититься от чихающих в транспорте
20:45
Forbes: трое топ-менеджеров Nvidia перестали быть миллиардерами
20:31
У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родился третий ребенок

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Ничего, переживешь»: Сергей Гармаш рассказал о главных семейных правилах
«Не чувствовала рук и ног»: Татьяна Васильева попала в больницу
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео