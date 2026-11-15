У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родился третий ребенок
Звезда назвала появление малыша на свет лучшим подарком.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук родила еще одного ребенка. Радостной новостью она поделилась в своем профиле в Instagram*.
«Наш сыночек — Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на День Рождения», - так подписала публикацию звезда.
На публикацию отреагировали не только фанаты, но и звездные коллеги пары.
«Какое счастье! Молодцы, поздравляю», — написала телеведущая Регина Тодоренко.
«Какая прекрасная новость. От души поздравляю с бесценным счастьем», — поздравил певец Денис Клявер.
«О Боже! Наконец! Поздравляюююююю! Счастье!», — добавила народная артистка России Лариса Долина.
Напомним, что Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков познакомились в 2003-м. В то время Юлия делала первые шаги в сольной карьере после ухода из «Блестящих», а Алексей уже удостоился приза симпатий слушателей одной из популярных радиостанций.
Отношения начали развиваться позже — во время участия в проекте на федеральном канале в 2007 году. Их роман продлился пять лет, а в 2013 году они поженились. Свадьбу с двенадцатью гостями отпраздновали в Испании, а официально брак зарегистрировали в Москве.
Осенью 2017-го у пары на свет появилась дочь Амелия, а летом 2023-го — еще одна дочка, получившая имя Алисия.
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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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