Артиллерия и «Тосочка» поразили позиции операторов вражеских БПЛА

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В Запорожской области и на днепропетровском направлении удары нанесли по выявленным разведкой целям.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

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Российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ. В Запорожской области по целям ударили расчеты орудий «Гиацинт». Координаты предоставили разведчики — они проследили, куда возвращаются дроны противника с боевых вылетов. Артиллеристы накрыли позиции точными залпами. Об этом сообщили в Минобороны России.

На днепропетровском направлении такую же задачу выполнил расчет тяжелой огнеметной системы «Тосочка». Термобарические снаряды выжгли район, где находились сразу несколько пунктов беспилотников ВСУ.

В Донецкой Народной Республике российские операторы дронов поразили бронетехнику, наземные роботизированные комплексы и военнослужащих ВСУ. Беспилотники в том числе поджидали цели на земле, оставаясь малозаметными для противника. Тем самым был сорван подвоз боеприпасов подразделениям врага на передовой и вероятные попытки контратаки в районе Красного Лимана.

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