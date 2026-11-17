Лавров высмеял жалобы Бориса Джонса на пытку водкой в России

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией прокомментировал рассказ бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о визите в Москву в 2017 году. Британский политик ранее заявил, что российский министр заставлял его пить водку.

Лавров отметил, что во время официального обеда Джонсону предоставили самое почетное место за столом. По словам главы российского МИД, зимой оно считалось особенно комфортным, поскольку находилось рядом с камином.

«Это любимое место всех наших гостей. Это была зима. <…> И это место зимой — самое почетное, спиной к камину. Тебе хорошо, тебе тепло», — рассказал Лавров на саммите в Маниле.

Лавров также вспомнил историю с организацией визита Джонсона. По его словам, британский политик первоначально собирался приехать в Москву еще в 2016 году, однако незадолго до поездки отменил ее. После этого российская сторона уже не рассчитывала на его визит.

Спустя год Джонсон вновь заявил о намерении посетить российскую столицу. В итоге поездка состоялась в 2017 году.

Поводом для нового обсуждения той встречи стал рассказ Джонсона, которым он поделился 15 ноября в эфире шоу Tres Respuestas. Бывший премьер заявил, что Лавров якобы заставил его выпить большое количество водки возле камина и сравнил это с «наказанием в викторианской школе».

Лавров, в свою очередь, представил обстоятельства той встречи иначе, напомнив, что место у камина было выбрано для британского политика как наиболее удобное.

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