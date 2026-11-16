Опухоль не пройдет: какое вещество в обычных продуктах помогает иммунитету бороться с раком

Cell: аминокислота из обычных продуктов помогает иммунитету бороться с раком

Обычная аминокислота аргинин, которая содержится в белковой пище и вырабатывается организмом, может играть важную роль в защите от рака и вирусных инфекций. Ученые Рокфеллеровского университета в США выяснили, что ее недостаток нарушает работу механизма, позволяющего иммунной системе распознавать опасные клетки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell.

Эксперименты показали, что при увеличении количества аргинина в рационе лабораторных мышей у животных образовывалось меньше опухолей толстой кишки. Кроме того, они легче переносили грипп и инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

Почему недостаток аргинина может ослаблять иммунитет

Аргинин — аминокислота, необходимая организму для производства белков. Она синтезируется естественным образом, а также поступает с пищей.

Ранее ученые уже обнаруживали связь между низким уровнем аргинина и некоторыми заболеваниями, включая рак толстой кишки. В 2023 году исследователи Рокфеллеровского университета установили, что недостаток этой аминокислоты в опухолевых клетках кишечника сопровождается накоплением генетических мутаций.

Теперь специалисты обнаружили еще один механизм, через который дефицит аргинина может влиять на течение заболеваний. Оказалось, что при нехватке аминокислоты клетки хуже производят белки главного комплекса гистосовместимости первого класса, или MHC-I.

Эти молекулы помогают иммунной системе отличать нормальные клетки организма от потенциально опасных. Они располагаются на клеточной поверхности и представляют иммунным Т-клеткам небольшие фрагменты белков.

Если внутри клетки находятся вирусные или аномальные белки, иммунная система получает возможность распознать угрозу.При недостатке MHC-I подобный механизм может работать менее эффективно.

Как раковые клетки могут оставаться незамеченными

Чтобы установить причину обнаруженных изменений, исследователи изучили процесс производства белков внутри клеток. Для этого специалисты проанализировали лабораторные клеточные культуры с недостаточным содержанием аргинина.

Выяснилось, что дефицит аминокислоты сопровождался снижением количества 414 белков. Особое внимание привлекли белки, связанные с тремя генами семейства HLA, которые участвуют в работе системы MHC-I.

Дальнейшие эксперименты показали, что проблема возникает непосредственно во время синтеза белка. В клетках этот процесс выполняют рибосомы. Они считывают генетические инструкции и последовательно соединяют аминокислоты.

Если аргинина недостаточно, производство некоторых белков MHC-I может останавливаться. В результате на поверхности клетки оказывается меньше молекул, необходимых для представления информации иммунной системе.

Это потенциально затрудняет распознавание клеток, зараженных вирусами или претерпевших опухолевые изменения.

Что произошло с опухолями у лабораторных мышей

После изучения клеточного механизма ученые решили проверить, влияет ли количество аргинина на развитие заболеваний у животных.

Для эксперимента использовали мышей с моделью рака толстой кишки. Одной группе давали питание с низким содержанием аргинина, другой — с более высоким.

У животных, получавших меньше аминокислоты, формировалось больше опухолей. Напротив, при повышенном содержании аргинина в рационе количество опухолевых образований уменьшалось.

Исследователи связывают результаты с изменениями в работе иммунной системы.

Как аргинин повлиял на грипп и коронавирус

Ученые также изучили действие аминокислоты при вирусных инфекциях. В отдельных экспериментах использовали лабораторные модели гриппа и COVID-19.

При более высоком содержании аргинина в рационе мыши переносили инфекции легче. Кроме того, исследователи проверили, может ли дополнительное поступление аминокислоты повлиять на течение уже начавшегося заболевания.

Когда аргинин вводили мышам после заражения гриппом, состояние животных также улучшалось. Этот результат оказался неожиданным для ученых.

Он позволяет предположить, что доступность отдельных питательных веществ может влиять на иммунный ответ не только до заражения, но и во время инфекции. Может ли аргинин помочь пожилым людям

Исследователи обращают внимание, что с возрастом содержание аргинина в организме может снижаться. Недостаточное питание способно дополнительно ограничивать доступность этой аминокислоты для клеток.

Руководитель работы Сохаил Тавазои предполагает, что подобные изменения могут быть одним из факторов, влияющих на возрастное ослабление иммунной защиты.

Ученые также рассматривают возможность изучения добавок аргинина у пациентов, получающих иммунотерапию рака. Такие методы лечения направлены на усиление способности иммунной системы распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Специалисты считают, что доступность и сравнительно невысокая стоимость этой аминокислоты позволяют организовать дальнейшие клинические исследования.

Стоит ли принимать аргинин для профилактики рака

Несмотря на перспективные результаты, исследование пока не дает оснований рекомендовать самостоятельный прием добавок для профилактики онкологических заболеваний или лечения инфекций.

Основные эксперименты проводились на клеточных культурах и лабораторных мышах. Необходимо выяснить, сохраняются ли обнаруженные эффекты у человека, какие количества аминокислоты могут быть безопасными и кому такое вмешательство действительно способно принести пользу.

Аргинин содержится в обычных белковых продуктах питания, поэтому организм получает его не только из специальных добавок. Однако увеличение его потребления не гарантирует усиления иммунитета.

Авторы работы считают, что важнейшим результатом стало обнаружение механизма, связывающего доступность аминокислот с производством белков, необходимых для иммунного распознавания. Это открывает новые направления для изучения того, как питание влияет на защитные функции организма.

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