В школах предложили ввести устный зачет по обществознанию после девятого класса

Устную проверку знаний по обществознанию необходимо проводить в девятых классах в связке с испытанием по истории. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, об этом пишет ТАСС.

По мнению Гриба, дисциплины тесно связаны, поскольку понимание исторических процессов невозможно без базовых правовых знаний. Формат объединенной аттестации поможет повысить юридическую грамотность подростков, а также послужит ориентиром для тех выпускников, кто планирует поступать на юридические специальности.

«Я считаю, что к вопросам по истории необходимо добавить несколько десятков основных вопросов по обществознанию. Также в форме „зачет — незачет“. Пусть это будет такая облегченная форма, но без знания права, Конституции, основ законодательства России нельзя, ведь школьники получают паспорт в 14 лет», — заявил Гриб.

В школьной программе происходят поэтапные изменения, затрагивающие преподавание данной дисциплины. Прежде уроки обществознания начинались в шестом классе и продолжались до одиннадцатого.

С 1 сентября 2025 года предмет стали осваивать с восьмого класса, а с 1 сентября 2026 года предмета изучается с девятого по 11-й класс.

Тем временем выпускники 2027 года будут сдавать ЕГЭ в соответствии с предварительным расписанием. Основная экзаменационная кампания, согласно проекту, подготовленному Минпросвещения и Рособрнадзором, пройдет с 1 июня по 9 июля.

Первый экзаменационный день запланирован на 1 июня. Школьники смогут сдавать историю, литературу и химию. Русский язык пройдет 4 июня, базовая и профильная математика — 7 июня. На 10 июня назначены обществознание и физика.

Экзамены по биологии, географии и письменной части иностранных языков состоятся 15 июня. Информатику и устную часть иностранных языков выпускники будут сдавать 18 и 19 июня. Для тех, кто не сможет присутствовать на экзамене в основной день по уважительной причине, предусмотрены резервные даты с 21 по 26 июня.

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