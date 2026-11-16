«С воздуханом не сталкивался»: Михалков нашел слово покрепче для балаболов

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 38 0

Народный артист РСФСР признался, что не знаком с популярным выражением, однако быстро подобрал ему более подходящую замену.

Никита Михалков высказался о модном слове — воздухан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Никита Михалков раскритиковал молодежный сленг

Народный артист РСФСР Никита Михалков высказался о новомодном слове «воздухан», которым в последнее время называют людей, склонных много обещать, громко говорить о своих планах, но не подкреплять слова реальными поступками. В интервью ТАСС режиссер заметил, что русский язык и без подобных нововведений располагает достаточно выразительными определениями.

Михалков признался, что прежде не сталкивался с таким словом, хотя некоторые другие выражения из молодежного сленга ему знакомы.

«Какие-то слова, относящиеся к молодежному сленгу, мне попадаются, но с воздуханом не сталкивался», — рассказал кинорежиссер.

Когда журналисты объяснили значение выражения, артист не растерялся. По его мнению, для характеристики людей, которые предпочитают разговоры действиям, в русском языке уже давно существуют куда более точные определения. Причем одно из них, как подчеркнул Михалков, особенно хорошо передает суть явления, хотя и относится к ненормативной лексике.

«Есть более точные слова в русском языке, которые определяют таких людей (воздуханов), я бы даже сказал конкретные», — заявил режиссер.

При этом конкретное выражение Михалков называть не стал. Артист предложил не искать новые обозначения для привычных человеческих качеств, когда для них уже существуют емкие и понятные слова.

Выражение «воздухан» стало частью обсуждения современной разговорной лексики и претендентов на звание «Слово года — 2026». Ранее советник президента России Елена Ямпольская также высказалась о его перспективах. По ее мнению, «воздухан» вряд ли попадет в нормативные словари, хотя само слово имеет русское происхождение и образовано по понятной языковой модели.

Кто такой «воздухан»?

Воздухан — человек, который много обещает, красиво говорит, строит грандиозные планы, но редко доводит слова до дела. Такое определение слову приводит РБК.

Подобные определения помогают описывать типажи людей, а их популярность во многом связана с распространением интернет-культуры и молодежного сленга. Впрочем, далеко не каждое модное выражение со временем становится частью литературной нормы.

Помимо Михалкова, о современном молодежном сленге высказывался заслуженный артист России Леонид Якубович. Телеведущий прямо заявлял, что отрицательно относится к искажениям привычной речи и популярным выражениям молодого поколения. При этом он признавал, что повлиять на распространение подобных слов никак не может.

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