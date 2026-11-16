Четыре поезда задерживаются после временного перекрытия Крымского моста

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Время задержки составляет от двух до четырех с половиной часов.

Поезда задерживаются после перекрытия Крымского моста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Четыре поезда «Таврия», следующие в Крым, задерживаются в пути после временного закрытия Крымского моста. Железнодорожное движение по переправе уже восстановлено, сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».

Наибольшая задержка зафиксирована у поездов № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 315/316 Адлер — Керчь. Они отстают от графика примерно на 4,5 часа. Поезд № 092/091 Москва — Керчь задерживается на 3,5 часа, а состав № 27/28 Москва — Керчь — на два часа.

В компании предупредили, что продолжительность задержек может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени прибытия на станции по мере поступления актуальных данных.

Временное ограничение движения по Крымскому мосту произошло утром 16 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по мосту был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины. Движение транспорта приостановили до середины дня.

Для устранения последствий происшествия на месте работают необходимые службы. В Керчи организовали оперативный штаб. Аксенов заявил, что держит ситуацию под личным контролем, и призвал жителей полуострова ориентироваться только на официальные источники информации.

В качестве альтернативного маршрута глава региона также напомнил о действующем паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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