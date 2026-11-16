Ямпольская объяснила, куда пропали строчки из стихотворения Пушкина

Ямпольская назвала учебник с сокращенным стихотворением Пушкина устаревающим

Советник президента России Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию со стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер», опубликованным в учебнике для третьего класса. По ее словам, речь идет не об учебнике актуальной федеральной программы, а о коммерческом издании, которое уже считается устаревающим.

«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу. Не интересовалась, честно вам скажу, этой линейкой учебников», — заявила Ямпольская в разговоре с РИА Новости.

Она также уточнила, что «Зимнего вечера» нет в программе по литературе для третьего класса. По мнению советника президента, произведение и не должно изучаться на этом этапе: для него отведено место в пятом классе.

В учебнике, о котором идет речь, указано, что произведение представлено с сокращениями.

Как меняются школьные списки литературы

Вопрос о содержании учебных и рекомендованных для детей литературных списков остается в повестке обсуждения образовательной политики. Ранее Елена Ямпольская выступила за переработку перечня художественных произведений для дошкольников. По ее словам, в нем планируют увеличить количество произведений российских авторов, в том числе Александра Пушкина, и пересмотреть список зарубежной литературы.

«Зимний вечер» Пушкин написал в 1825 году, находясь в ссылке в Михайловском. Это одно из известных лирических произведений поэта, в котором зимняя непогода за окном противопоставляется домашнему теплу и дружеской беседе.

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