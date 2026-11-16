Ямпольская объяснила, куда пропали строчки из стихотворения Пушкина

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 79 0

Хрестоматийный «Зимний вечер» лишился строк про няню и кружку.

Ямпольская объяснила сокращение стихотворения Пушкина

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ямпольская назвала учебник с сокращенным стихотворением Пушкина устаревающим

Советник президента России Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию со стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер», опубликованным в учебнике для третьего класса. По ее словам, речь идет не об учебнике актуальной федеральной программы, а о коммерческом издании, которое уже считается устаревающим.

«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу. Не интересовалась, честно вам скажу, этой линейкой учебников», — заявила Ямпольская в разговоре с РИА Новости.

Она также уточнила, что «Зимнего вечера» нет в программе по литературе для третьего класса. По мнению советника президента, произведение и не должно изучаться на этом этапе: для него отведено место в пятом классе.

В учебнике, о котором идет речь, указано, что произведение представлено с сокращениями.

Как меняются школьные списки литературы

Вопрос о содержании учебных и рекомендованных для детей литературных списков остается в повестке обсуждения образовательной политики. Ранее Елена Ямпольская выступила за переработку перечня художественных произведений для дошкольников. По ее словам, в нем планируют увеличить количество произведений российских авторов, в том числе Александра Пушкина, и пересмотреть список зарубежной литературы.

«Зимний вечер» Пушкин написал в 1825 году, находясь в ссылке в Михайловском. Это одно из известных лирических произведений поэта, в котором зимняя непогода за окном противопоставляется домашнему теплу и дружеской беседе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким
14:48
«Это потому что мальчик?» — Долина нарвалась на критику из-за поздравлений для Юлии Ковальчук
14:40
Холодный душ проигрывает теплому? Как на самом деле лучше восстанавливать мышцы
14:25
Егор Крид оклеветал Катю Голден на всю страну ради создания интересного шоу
14:18
Украину не обойдут: чего ждать от переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина
14:15
На западе Москвы загорелся горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

Сейчас читают

Массовые сокращения или рост зарплат: чего ждать от рынка труда в 2027 году
Военный эксперт напомнил об острой ресурсной проблеме Киева
В СК рассказали, что могло помешать Усольцевым вернуться из похода
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео