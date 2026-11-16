Хоронить не будут? Что сделают с телом краковского террориста

Тело краковского террориста передадут в университет для медицинских исследований

Тело Михала Оксиньского, устроившего стрельбу в центре Кракова 7 ноября 2026 года, могут передать в университет. Вместо традиционного захоронения останки нападавшего планируют использовать в научных и медицинских целях. Об этом заявил мэр города Лукаш Гибала, передает РИА Новости.

По словам градоначальника, такое решение примут, если после завершения всех необходимых следственных мероприятий родственники не изъявят желания забрать тело. При этом вероятность того, что кто-то из близких займется похоронами мужчины, остается невысокой.

Куда передадут тело террориста из Кракова

Лукаш Гибала сообщил, что останки Михала Оксиньского могут направить в медицинский факультет Ягеллонского университета. Речь идет о передаче тела для научных и медицинских целей. Однако окончательное решение пока не принято.

«Тело террориста будет передано для научных и медицинских целей, если после завершения прокурорских мероприятий семья не сообщит о желании его получить», — заявил мэр Кракова.

Сначала правоохранительные органы должны завершить необходимые процедуры. Кроме того, для передачи останков потребуется согласие самого университета. До этого момента тело остается в распоряжении следствия.

Вопрос о дальнейшей судьбе останков возник после того, как стало известно об отсутствии желающих забрать тело нападавшего. Ранее в прокуратуре Польши отмечали, что оно не может бесконечно находиться в распоряжении судебно-медицинской службы. Не исключалось, что организацией похорон придется заниматься государству.

Стрельба в центре Кракова

Трагедия произошла 7 ноября 2026 года на главной площади Кракова. По данным польских правоохранительных органов, 24-летний Михал Оксиньский приехал на автомобиле в центр города и открыл огонь по случайным прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Во время задержания Оксиньский получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти мужчину не удалось. Он умер 9 ноября, не дожив до предъявления официальных обвинений.

Произошедшее расследуется как теракт, в Польше объявлен общенациональный траур. Следователям предстоит установить, что подтолкнуло мужчину к убийству случайных людей и членов собственной семьи, а также выяснить, могли ли другие лица быть причастны к произошедшему.

Какие мотивы преступления рассматривает следствие

Глава польского Минюста Вальдемар Журек сообщил, что правоохранительные органы проверяют две основные версии мотивов Михала Оксиньского. Одна из них связана с экстремизмом крайне правого толка.

Как установили следователи, за несколько месяцев до нападения мужчина просматривал сайты, посвященные массовому убийству, совершенному норвежским террористом Андерсом Брейвиком.

«Нападающий за несколько месяцев до теракта просматривал сайты, связанные с известным массовым убийством, совершенным Андерсом Брейвиком, поэтому эта линия, о которой мы говорили в самом начале, — об экстремизме крайне правого толка, — сейчас нами расследуется», — заявил Журек. Его слова приводит ТАСС.

Вторая версия связана с возможным интересом Оксиньского к серийным убийцам. Следователи допускают, что молодой человек мог пытаться подражать известным преступлениям и другим трагическим событиям, которые происходили в разных странах.

Что известно о семье Михала Оксиньского

После стрельбы в Кракове следователи обнаружили еще три тела в семейном доме Оксиньского в городе Островец-Свентокшиский. Погибшими оказались его родители и сестра.

По информации польской прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что мужчина расправился с близкими незадолго до нападения на жителей Кракова. На телах погибших обнаружили огнестрельные ранения.

Как Оксиньский получил разрешение на оружие

После трагедии в Кракове отдельное внимание привлек вопрос о том, каким образом 24-летний мужчина смог получить разрешение на владение оружием.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что менее чем за год до нападения Оксиньский успешно прошел психологическую экспертизу, необходимую для получения разрешения.

Глава правительства привел этот случай в качестве аргумента в пользу пересмотра действующих требований к владельцам оружия. Он призвал проверить правила выдачи разрешений, а также порядок работы стрельбищ.

Туск также заявил о необходимости обеспечить регистрацию каждой единицы оружия, которая попадает в частные руки.

Как Польша почтила память погибших

На главной площади Кракова 9 ноября прошел марш молчания в память о жертвах нападения. В акции приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.

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