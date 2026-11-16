«Пушкин не виноват»: писатель Водолазкин вступился за классика

Писатель Водолазкин выступил против цензуры классики

Писатель Евгений Водолазкин раскритиковал попытки редактировать произведения Александра Пушкина для школьников. По мнению писателя, классическая литература не нуждается в цензуре, а ответственность за распространенные в обществе проблемы нельзя перекладывать на поэта. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Поводом для обсуждения стало сокращение стихотворения «Зимний вечер» в учебнике литературы для третьего класса. Из произведения исключили строфу со строками «Выпьем с горя; где же кружка?», в которой упоминается алкоголь.

Водолазкин считает подобные ограничения неоправданными. Он подчеркнул, что творчество Пушкина нельзя приравнивать к маргинальной литературе, от которой действительно может потребоваться ограждать детей.

«Я думаю, что в отношении Пушкина такая цензура неуместна никогда. Если мне докажут, что вина всех случаев алкоголизма лежит на Пушкине, я первый, кто поднял бы руку на эти строки. Но это вещь недоказуемая, потому что Пушкин меньше всего виноват во всех бедах, которые у нас распространены», — заявил писатель.

Он также напомнил, что классические произведения прошли проверку временем, формировали мировоззрение нескольких поколений и не должны произвольно изменяться.

«Классика — она на то и классика, что она уже раз и навсегда. <…> Нельзя ее ни цензурировать, ни редактировать. Классические произведения — это то, что отстоялось, то, что воспитывало многие поколения», — заключил Водолазкин.

В издательстве «Просвещение» объяснили, что сокращение связано с требованиями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ ограничивает распространение среди несовершеннолетних сведений, способных сформировать желание употреблять алкоголь.

Представители издательства также подчеркнули, что использование отдельных фрагментов литературных произведений — распространенная практика, позволяющая учитывать возраст школьников и задачи образовательной программы.

В свою очередь, советник президента России Елена Ямпольская уточнила, что учебники с сокращенной версией стихотворения относятся к устаревающей линейке. В новые учебные материалы произведение, по ее словам, войдет полностью.

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