Кружку вернут: стихотворение «Зимний вечер» войдет в новые учебники полностью
Спорными оказались знаменитые строки про няню, с которой лирический герой хочет «выпить с горя».
Фото: © РИА Новости
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Минпросвещения: стих Пушкина «Зимний вечер» войдет в новые учебники полностью
В новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» войдет в полном объеме, сокращать авторские работы классиков русской литературы недопустимо. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Стихотворение поэта и писателя Александра Пушкина «Зимний вечер» было сокращено в учебниках из-за закона о защите детей. Об этом ранее 5-tv.ru рассказали в пресс-службе Группы компании «Просвещение», в которую входит одноименное издательство.
Данное произведение включено в учебник для третьеклассника, но в сокращенном виде. Там отметили, что использование фрагментов, а не только целых художественных произведений — это общепринятая практика при составлении учебников. Данный прием позволяет знакомить школьников с произведением классиков с учетом возраста ребят и образовательных задач.
В этом случае авторы учебников сократили стихотворение Пушкина, опираясь федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По нему распространение информации, которая способна вызвать желание употреблять алкоголь, запрещена среди детей.
«При подготовке учебников учитываются установленные требования к содержанию учебных материалов. Приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2022 года № 1053 утвержден Порядок формирования федерального перечня учебников, предусматривающий в числе критериев педагогической экспертизы отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции», — пояснили в пресс-службе компании.
Там также добавили, что все учебники, включенные в федеральный перечень, должны пройти государственную экспертизу. На ней оценивается в том числе и их научное и педагогическое содержание, а также соответствие установленным требованиям.
В версии учебника этого издания из произведения Пушкина исчезли несколько строк, в том числе и:
«Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей».
Ранее советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию со стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер». По ее словам, линейка, где представлен сокращенный вариант произведения является устаревшей, так как это не актуальная книга федеральной программы, а коммерческая.
Более того, в программе третьего класса этого стихотворения поэта нет. Данное произведение Пушкина изучается в пятом классе.
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